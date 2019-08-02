С зоны вон: отдаленную тайгу могут включить в охраняемые территории

Зоны контроля, где региональные власти ради экономии могут не тушить лесные пожары, необходимо сократить примерно вдвое. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Известий» высказал руководитель противопожарной программы Гринпис России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам СПЧ Григорий Куксин. С тем, что правила деления лесной территории необходимо менять, согласны и в правительстве, и в Госдуме, и в регионах. Подробнее читайте в материале «Известий».

Зоны экономии

Нормативные акты, которые определяют порядок тушения лесных пожаров в регионах, могут изменить. «Есть такое понятие — «установление зон контроля». Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, где бушует пламя, но не распространяются, например, на зоны задымления», — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в среду, 31 июля. Премьер приехал в Красноярск, чтобы провести совещание по ситуации с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири.

медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Ранее в тот же день руководители всех фракций Госдумы обратились к премьеру с призывом в кратчайшие сроки создать рабочую группу по изменению законодательства в сфере лесопользования. «Авторы обращения <...> обратили внимание на то, что действующее законодательство позволяет прекратить либо приостановить работы по тушению лесных пожаров в зоне контроля при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда затраты на тушение превышают прогнозируемый вред», — говорилось в сообщении.

Именно это вызвало наибольшее возмущение общественности: региональные власти открыто заявляли, что не будут тушить объятые огнем леса из-за «экономической нецелесообразности». По букве закона они имели на это полное право. Имели ли место нарушения, выяснят правоохранительные органы: 1 августа стало известно, что в отношении чиновников Минлесхоза Красноярского края возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Упустили момент

По последним данным, огнем охвачено почти 3,1 млн га леса. Днем ранее горело 2,8 млн га — все они находятся в зонах контроля. В Якутии пожар распространился на площадь в более чем 1 млн га лесов, примерно столько же — в Красноярском крае и около 700 тыс. га — в Иркутской области , которая еще и охвачена паводком. С понедельника, 29 августа, режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, частично — в Бурятии. 1 августа его ввели и в Якутии. Лесные пожары тушат 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной и 28 единиц воздушной техники. Президент России Владимир Путин также поручил Минобороны создать авиагруппировку для тушения пожаров.

Отказ тушить огонь в глубокой тайге привел к тому, что площадь пожаров стала неконтролируемо расти , заявили в МЧС.

пожар Лесной пожар в Якутии Фото: ТАСС/Светлана Павлова

Автор цитаты «Площадь пожаров увеличилась за счет того, что сформировались условия для длительного периода сухой погоды антициклональной и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях», — сказал замглавы центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

Если не тушить пожары сейчас, могут продолжить тлеть торфяники, из-за чего огонь разойдется и в следующем году, подчеркнул он. Абанин добавил, что регионы были предупреждены о неблагоприятном сценарии развития ситуации: туда «доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Ответственность за тушение пожаров в первую очередь лежит на региональных властях, подчеркнул на совещании в Красноярске Дмитрий Медведев. «Это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон МЧС или Минприроды», — заявил премьер-министр.

Вне поля зрения

Четыре года назад власти регионов поддались соблазну и включили огромные территории в зоны контроля, признает руководитель противопожарной программы Гринпис России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Зоны контроля — это удаленные территории с лесами, около которых не живут люди и не ведется хозяйственной деятельности. А если пожар не грозит людям и при этом траты больше, чем предполагаемый ущерб, то его можно не тушить. В реальности ситуация оказалось иной, и в границы зон контроля, на которые сейчас приходятся почти все пожары, попали населенные пункты.

пожар Дым от лесных пожаров над Улан-Удэ Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Зоны контроля были введены приказом Минприроды от 2015 года. Таким образом в правила тушения лесных пожаров попал пункт, который допускает отказ от тушения пожаров как раз на выделенных территориях. В Гринпис подчеркивают: критериев, по которым эти территории выделяют, до сих пор нет. По некоторым оценкам, к зонам контроля относится почти половина лесного фонда России. В 2016 году в Якутии, например, к удаленным и труднодоступным территориям отнести 219 из 254 млн га лесов республики — а это четверть лесов России.

О том, что даже труднодоступная горящая тайга не должна оставаться без внимания, говорили и после лесных пожаров в Иркутской области 2016 года. «С марта по октябрь люди дышали гарью — горели иркутские леса в неконтролируемой зоне. Как будто дальняя тайга — уже не наша земля, не наше будущее. Такие пожары вообще не учитывались, чтобы «не портить» статистику», — возмущался зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.

Справка «Известий» Ежегодно в России фиксируется 15–30 тыс. лесных пожаров, которые распространяются на площади до 2 млн га. Разброс — от полумиллиона до 3,5 млн га. Ущерб от них, по подсчетам Рослесхоза и МЧС, достигает 20 млрд рублей, из которых три четверти расходов — восстановительные работы. Увеличению числа пожаров способствует и изменение климата. Еще два года назад Росгидрометцентр заявлял, что пожароопасный сезон длится теперь вдвое дольше: если раньше он занимал от 15 дней до месяца, то сейчас — 50 суток.



Пока не начали использовать космический мониторинг, пожары в отдаленных зонах вообще замалчивались, говорит Григорий Куксин. С его появлением посыпалась критика в адрес властей за то, что те не учитывают эти возгорания. На этом фоне введение зон контроля было логичным решением — это делало систему более прозрачной, отмечает собеседник «Известий». Но в них попали населенные пункты и вырубки.

Чтобы избежать повторения ситуации в Сибири, зоны контроля нужно сократить примерно вдвое, полагает эксперт. «Они у нас в любом случае останутся — бюджет не потянет тушение всех пожаров, — полагает руководитель противопожарной программы Гринпис России. — Но их надо сокращать, а регионам давать больше денег. Одного без другого не работает».

пожар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Смитюк

По мнению исполнительного директора Лесного попечительского совета (FSC) России Николая Шматкова, зоны контроля выделены достаточно произвольно. «Они скорее характеризуют целесообразность отправки техники и людей на определенные расстояния, точнее сообразность этой отправки, — сказал эксперт «Известиям». — Было бы разумно, если бы зоны контроля были увязаны с естественными лесами, которые не испытывают антропогенного влияния, где пожары — это часть экосистемы».

Шматков подчеркнул, что на естественные возгорания приходится порядка 5% от общего количества лесных пожаров. Последние 10–15 лет абсолютное большинство из них происходит по вине человека. Сейчас в Сибири горит много естественных лесов, граничащих с хвойными, где работают добытчики руды, где проложены газопроводы, отметил исполнительный директор FSC России.

Автор цитаты Он уверен, что зоны контроля должны быть привязаны именно к природным процессам. Особенно это актуально для Сибири, страдающей не только от пожаров, но и от паводков: из-за пожаров и уничтожения лесов ситуация с наводнениями может ухудшиться.

Новая карта

Если не будет системных сдвигов, год за годом будет повторяться один и тот же сценарий — «сначала мы не тушим, а потом хватаемся за голову», уверен Григорий Куксин.

На всех уровнях власти подтвердили необходимость изменений системы. В Госдуму уже внесен законопроект, который запрещает региональным властям отказываться тушить пожары из-за нерентабельности работ. «Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению в зоне контроля лесных пожаров, в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред», — такую формулировку парламентарии предлагают прописать в правилах тушения лесных пожаров.

пожар Лесные пожары в Якутии Фото: ТАСС/Светлана Павлова/

Однако в законопроекте говорится, что дополнительных ассигнований из федерального бюджета не потребуется. Его авторы уверены, что в итоге получится сэкономить — не придется тратиться на компенсации и восстановительные работы. В Минприроды, где также заявили о необходимости пересмотра выделенных зон, подчеркнули, что дополнительные деньги потребуются. Сколько именно — пока неизвестно.

Автор цитаты Показателен пример Красноярского края. По словам депутата Госдумы от региона Юрия Швыткина, 200 млн рублей выделил край, 250 млн составляла первичная субсидия Рослесхоза, Позднее ведомство дополнительно выделило 160 млн. Накануне губернатор заявил, что требуется еще 350 млн рублей для использования авиации при тушении.

С готовностью пересмотреть зоны контроля выступил, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс (до этого разозливший общественность словами о том, что лесам полезно гореть). Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что у них уже готовы соответствующие предложения.