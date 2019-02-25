ЕС продлил на год санкции в отношении Белоруссии

Европейский союз продлил на год санкции в отношении четырех граждан Белоруссии, а также действие оружейного эмбарго, сообщается на сайте Совета ЕС.

Речь идет о запрете на поставки оружия и техники, которые могут быть «использованы для внутренних репрессий». Лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд в страны европейского объединения, а также доступ к активам в Евросоюзе.

Одновременно с этим Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией биатлонного оборудования в европейских странах.

20 февраля страны – члены Евросоюза одобрили пролонгацию антироссийских санкций до 15 сентября 2019 года. Кроме того, из-за инцидента в Керченском проливе в санкционный список были добавлены восемь физических лиц. Официально решение будет утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. Тогда же станут известны фамилии россиян, попавших под ограничения.

Санкции против Минска впервые были введены в 2004 году. Позднее Совет ЕС принял дополнительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных норм, в том числе в области прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия. Через пять лет Евросоюз пересмотрел санкционную политику в отношении Белоруссии, сняв ограничения со 170 лиц и четырех компаний.