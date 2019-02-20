Главный евросоюзник: найдет ли Лукашенко друзей в США и ЕС

В МИД Белоруссии заговорили об «оттепели» в отношениях с США. После десятилетнего перерыва Минск снял ограничения на число американских дипломатов в стране, в белорусскую столицу зачастили заокеанские чиновники и эксперты. Александр Лукашенко не скрывает своего радушия и гостеприимства. «Известия» разбирались в особенностях взаимоотношений двух стран.

Не в бровь, а Глаз

Минск снял ограничение на число американских дипломатов в стране. Об этом на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне заявил замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко. Он отметил, что графика возвращения дипломатов пока нет.

— Мы еще подходим к решению совместно с американской стороной — вернуть послов, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Belorussia-USA1 В Белоруссии сняли ограничения для американских дипломатов Фото: РИА Новости/Иван Руднев

По слухам, на закрытой части заседания в Вашингтоне тон белорусского дипломата заметно изменился. По некоторым данным, Кравченко предлагал провести в Белоруссии учения НАТО и разместить в стране американских специалистов по исследованию социальных сетей и контролю над интернетом. Эта информация, впрочем, осталась без подтверждения.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз уточнил, что между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров, однако не стал разглашать детали переговоров.

«Нигде в мире такого нет!»

До недавнего времени у Минска были самые плохие отношения с США среди всех стран Европы. Белоруссия — единственная европейская страна, откуда выгоняли американского посла. Во время бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году белорусский президент публично предлагал поставлять югославам противоракетные комплексы С-300, чтобы сбивать американские истребители.

Belorussia-USA2 В 2007 году штат дипломатического представительства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек Фото: РИА Новости/Иван Руднев

В свою очередь Вашингтон обвинял Лукашенко в давлении на оппозицию, пропаже оппозиционеров, узурпации власти. В 2004 году сенат США принял «Акт о демократии в Белоруссии», предусматривающий введение экономических санкций против страны и ближайшего окружения белорусского президента. Годом позже госсекретарь США Кондолиза Райз назвала Лукашенко «последним диктатором Европы».

— Я не совсем понимаю, что такое диктатор, но, с другой стороны, я сам себе по-доброму завидую! Я же последний и единственный диктатор в Европе. Нигде в мире такого нет. Вы приехали, посмотрели на живого диктатора. Где вы такого еще увидите? Говорят, даже плохая реклама — это тоже хорошо, — иронизировал белорусский лидер.

В 2007 году США ввели санкции против крупнейшего государственного концерна «Белнефтехим», на долю которого приходится более 30% белорусского промышленного производства. Минск отозвал своего посла из Вашингтона и рекомендовал американскому послу покинуть республику. Штат дипломатического представительства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавили временные поверенные.

После майдана

В тот момент стабильность в Белоруссии обеспечивала Россия. Примерно половину белорусского бюджета прямо финансировал союзник.

— По газу она [поддержка белорусской экономики] измеряется примерно в $3,3 млрд, по нефти и нефтепродуктам — в $2,5 млрд... Если вспомнить, что, по данным нашего Минфина, весь бюджет Беларуси в 2007 году в долларовом эквиваленте — это около 14 млрд, то наша поддержка выражается в цифре примерно 41%, — приводил в 2007 году расчеты президент России Владимир Путин.

Belorussia-USA3 По газу поддержка белорусской экономики измерялась примерно в $3,3 млрд в год Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Власти республики, правда, и тогда своеобразно понимали взаимодействие двух стран. Деньги Минску получать нравилось, а что-то делать в ответ — не очень. Так, Александр Лукашенко сначала обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но потом от своих слов отказался.

Противоречия углубились после начала украинского кризиса в 2014 году. Белоруссия не признала воссоединение Крыма с Россией. После введения США и Евросоюзом антироссийских санкций Москва стала подозревать, что Минск пользуется ограничениями для наращивания экспорта. Легендарными в этом смысле стали белорусские креветки и лосось.

К этому добавился застарелый спор о ценах на энергоносители. Новую жизнь он получил после введения в конце прошлого года в России налогового маневра. Одним из его результатов стало то, что Москва прекратила беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Минск оценивает ущерб для страны в $10 млрд.

«Здесь база не нужна»

На этом фоне активизировались отношения Вашингтона и Белоруссии. В конце октября прошлого года в Минск прибыл помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Уэсс Митчелл. Визит представителя Госдепа подобного уровня в истории белорусско-американских отношений состоялся последний раз в 2009 году.

Belorussia-USA4 Минск посетил помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Уэсс Митчелл Фото: president.gov.by

Американский дипломат отметил успехи Лукашенко в «поддержании политической стабильности в стране». Фразу сложно понять иначе, как изощренную иронию — ради стабильности, то есть удержания власти, Лукашенко последовательно выдавливал из страны оппозицию и независимых журналистов. Это, собственно, и привело к ухудшению отношений Минска и Вашингтона. Александр Лукашенко, впрочем, на таких нюансах внимание не заострял.

— Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому даже в ущерб собственным интересам, — пообещал он.

В ноябре Минск посетила делегация американских экспертов, которую возглавлял бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. В ходе встречи Лукашенко пообещал не размещать в стране российскую военную базу.

— Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены, — сказал президент Белоруссии.

Выборы номер шесть

При этом санкции США против Белоруссии действуют по-прежнему. Летом прошлого года Вашингтон пролонгировал их в очередной раз. Аналогичные ограничения ранее были введены против Минска Евросоюзом, но ЕС снял большинство из них еще в 2016 году. Сейчас сотрудничество Белоруссии с Брюсселем также идет более активно.

Belorussia-USA5 Среди возможных направлений сотрудничества с ЕС называют совершенствование транспортной инфраструктуры Фото: ТАСС/Виктор Драчев

17 февраля в Минске побывал европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер. Он уточнил, что ЕС разрабатывает бюджет на ближайшие десять лет, в котором в том числе предусмотрены и средства на финансирование проектов «Восточного партнерства». Часть из этих проектов будет реализована в Белоруссии. Среди возможных направлений еврочиновник назвал совершенствование транспортной инфраструктуры.

— Беларусь имеет протяженную границу со странами – членами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией, — пояснил он.

Оценки этим контактам как внутри самой Белоруссии, так и за ее пределами даются самые разные. В белорусской оппозиции настаивают, что идти в Европу Минску следует гораздо решительнее. В ряде российских изданий контакты Минска с Вашингтоном и Брюсселем, наоборот, называют предательством союзника. В реальности на западном направлении республика решает вполне утилитарные задачи: пытается получить дешевые кредиты и обеспечить безболезненное переизбрание на шестой президентский срок в конце 2019 – 2020 годах Александра Лукашенко. Более глубокое взаимодействие со странами Запада будет угрожать личной власти президента, а ограничение полномочий в его планы явно не входит.