Политический труд: полмиллиона белорусов записали бездельниками

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет сегодня поработать?» — спрашивал милиционер героев популярной кинокомедии. В современной Белоруссии безработных ни о чем не спрашивают. Власти страны создали электронную базу данных, куда внесли 500 тыс. «трудоспособных, но не занятых в экономике» людей. В новом году они лишатся субсидий на оплату ЖКХ и перестанут получать господдержку при покупке квартир. Минск не первый раз объявляет войну «тунеядцам». Весной прошлого года после введения специального налога по стране прокатилась волна акций протеста. «Известия» разбирались, какой сейчас будет реакция белорусского общества.

Не будут брать — отключим газ

База данных о белорусских безработных заработала с 1 декабря. В перечне указываются фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, идентификационный номер и регистрация по месту жительства тех трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике. Доступ на портал может получить каждый житель Белоруссии. Для получения логина и пароля надо прийти с паспортом в службу «одно окно». Удаленную идентификацию законодательство пока не предусматривает.

тунеядцы Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции «Марш рассерженных белорусов» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич сообщила, что в базу данных «тунеядцев» попали 500 тыс. человек. «Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — отметила она. Чиновница уточнила, что информация сначала будет обновляться ежеквартально. Потом планируется перейти на ежемесячный режим, а в перспективе ожидается онлайн-обновление. «Но это зависит от того, как будет работать информационный ресурс», — пояснила министр.

Костевич также добавила, что база данных позволяет увидеть ситуацию на рынке труда и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте не работает. «Если человек включен туда ошибочно, он может прийти в комиссию или отправить письмо с документами, подтверждающими занятость», — подчеркнула глава ведомства.

Попадание в базу данных обернется несколькими последствиями. Помимо пристального внимания госорганов, неработающие граждане в 2019 году будут оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме. Сейчас их субсидирует государство. По данным министерства ЖКХ, в 2018 году жители страны в среднем покрывают 76,3% стоимости услуг ЖКХ. Таким образом, для незанятых тарифы увеличатся почти на четверть.

тунеядцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отдельный вопрос — каким образом чиновники заставят «тунеядцев» платить больше. В министерстве ЖКХ поясняют, что стоимость коммунальных услуг будут делить на количество зарегистрированных в квартире граждан и «тунеядцев» рассчитают отдельно. Если в квартире проживают сразу два неработающих человека, то оплата ЖКУ будет начисляться в полном объеме в отношении обоих.

Если плательщиком является трудоспособный гражданин, занятый в экономике, или, например, пенсионер и с ним проживают трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке», — отметила представитель ведомства Жанна Попучаева. Очевидно, нововведение создаст почву для внутрисемейных конфликтов, а наличие безработного ухудшит материальное положение остальных членов семьи.

Бегство от луканомики

По данным Национального статистического комитета, в экономике Белоруссии в октябре 2018 года были заняты 4,356 млн белорусов. Получается, в базу «тунеядцев» попал каждый 10-й трудоспособный белорус. При этом официально зарегистрированных безработных в стране всего 14,6 тыс. человек. Запутанная процедура получения официального статуса и мизерное пособие заставляют граждан решать проблему трудоустройства без помощи государства.

Тяжелая ситуация в экономике стимулирует одну часть населения к участию в скрытой экономике, например в приграничной торговле, а другую (более профессиональную) — к переезду в иные города и страны. Главным центром притяжения белорусских мигрантов на протяжении многих лет остается Россия. По официальным данным, за девять месяцев этого года на работу за границу выехало почти 10 тыс. белорусов, из них в Россию — около 4 тыс., в Польшу — около 2,5 тыс.

Неофициальные данные от этих показателей сильно отличаются. Так, согласно изысканиям Центра этнополитических и региональных исследований НИУ ВШЭ, в России работает около 700 тыс. граждан Белоруссии. Интересно, что среди всех приезжих белорусы получают больше всех. Средняя зарплата приезжих из соседней страны в РФ достигает 41,1 тыс. российских рублей (примерно $620). Для сравнения, по данным на июль 2018 года средняя зарплата в Белоруссии составляла 973 деноминированных белорусских рубля (32 тыс. в пересчете на российские деньги).

тунеядцы Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

При этом у России с Белоруссией действует общий рынок труда, никаких дополнительных документов для трудоустройства в союзном государстве не требуется. Соответственно, обложить уехавших налогами сложно, хотя и очень хочется. Для этого власти и организовали борьбу с «социальными иждивенцами». Кроме того, большое количество мигрантов противоречит благостной картинке успешной экономики, которую выстроил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Еще один важный момент — руководство страны исповедует специфическую, квазисоветскую идеологию, согласно которой мигрантов воспринимают как предателей. Из советского прошлого пришел и сам термин «тунеядцы». В официальных документах он не приводится, но глава государства не раз громил таких людей в своих выступлениях. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — пообещал Лукашенко год назад.

Замдекана факультета мировой экономики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев еще одной причиной противостояния с неучтенными в экономике гражданами называет особенности психологии белорусского президента. «Лукашенко не привык отступать. В марте прошлого года ему пришлось отказаться от налога на безработных, но уже тогда он обещал новые формы давления на таких граждан», — отмечает политолог в беседе с «Известиями».

Вообще-то занятые за рубежом всё равно остаются вкладом в белорусскую экономику — переводят деньги родственникам, приезжают и тратят средства сами, но об этом на государственном уровне не вспоминают.

«Люди стали нетерпимее»

В Белоруссии за борьбу с тунеядством власти принимаются не первый раз. В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно документу, люди, которые отработали меньше 183 дней за год и официально не стояли на учете по безработице, должны были раз в год платить специальный налог. Тогда он составлял 3,6 млн белорусских рублей (около $250).

тунеядцы Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции «Марш рассерженных белорусов», направленной против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», сжигают приглашения в налоговую инспекцию для уплаты налога на тунеядство возле входа в министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Извещения о необходимости уплатить сбор налоговая инспекция начала рассылать в январе 2017 года. В феврале 2017 года стало известно, что сбор оплатили около 46 тыс. белорусов из 470 тыс., которым были направлены извещения. Налог вызвал в стране серию акций протеста. В «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля в Минске участвовало около 2 тыс. человек. Аналогичные выступления прошли и в других городах. Акция в Гомеле собрала до 4 тыс. человек. Акция в столице стала крупнейшей с 2010 года, для многих провинциальных городов выступления стали самыми масштабными за всё время независимости. Протестующие требовали отменить сбор и жгли уведомления из налоговой инспекции.

В марте 2017 года Александр Лукашенко поручил приостановить взыскание налога. Тем, кто его уже заплатил, стали возвращать деньги. Однако борьба с «социальным иждивенчеством» на этом не закончилась. Теперь чиновники попытались подойти к вопросу со стороны тарифов на ЖКХ. Предполагаются и другие ограничения. Так, с 1 марта «тунеядцы» лишатся права на получение государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья. Об этом говорится в указе главы государства, подписанном 10 декабря.

Главный вопрос теперь — возобновятся ли с новой силой акции протеста. Белорусские блоги и социальные сети переполнены возмущением из-за нововведения. «Последний год много путешествую по небольшим городкам. Поездами, электричками, автобусами и т.д. Это дает много новых идей, но я не об этом сейчас. Общаюсь с людьми в этих поездках и констатирую факт: люди стали нетерпимее как к своему начальству, так и выше. При этом на бытовом уровне — добрые и открытые. Это так, наблюдение для тех, кто уверен, что можно закономарательствовать и унижать людей сколь угодно долго», — пишет один из пользователей.

Впрочем, последствия нового этапа борьбы с безработными станут понятны, вероятно, уже после Нового года, когда граждане получат первые платежки с новыми расценками.