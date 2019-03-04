Минск отменил ограничение на количество сотрудников посольства США

Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в Республике Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии после встречи главы внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

Ограничения действовали с 2008 года, напомнили в белорусском МИДе. В Минске выразили надежду на то, что сделанный шаг поспособствует нормализации отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами, сообщает «Интерфакс-Запад».

25 февраля Европейский союз продлил на год санкции в отношении четырех граждан Белоруссии, а также действие оружейного эмбарго.

Санкции против Минска впервые были введены в 2004 году. Позднее Совет ЕС принял дополнительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных норм, в том числе в области прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия. Через пять лет Евросоюз пересмотрел санкционную политику в отношении Белоруссии, сняв ограничения со 170 лиц и четырех компаний.