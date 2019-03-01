«Большой разговор» Лукашенко длился семь с половиной часов

«Большой разговор» президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которого он встретился представителями общественности и СМИ, длился около 7,5 часа. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что встреча началась в 10:30 по минскому времени, а завершилась в 17:55. Участниками мероприятия стали более 200 человек, среди которых были журналисты экономисты, политологи, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий.

Ранее 1 марта сообщалось, что в ходе «Большого разговора» Лукашенко призвал российские телеканалы прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на Украину, так как они лишь помогают киевским властям в преддверии очередных президентских выборов.

Политик обратил внимание, что если включить «российский утюг», под которым он, вероятно подразумевает телевидение, радио и другие СМИ, то основной темой новостей является Украина.