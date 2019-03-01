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Лукашенко назвал акцию «Бессмертный полк» идеей белорусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что акция наподобие российского «Бессмертного полка» под названием «Беларусь помнит» появилась в республике гораздо раньше, чем в РФ. Об этом он заявил в пятницу, 1 марта, на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Лукашенко подчеркнул, что он категорически против замены белорусской традиции российской.

«Не потому что я против этой акции, это блестящая акция, российская акция. Ваши нас упрекают, что мы якобы запрещали «Бессмертный полк». Я говорю — вы же у нас передрали эту идею. Помните — «Беларусь помнит»?» — сказал он, добавив, что сам принимал участие в шествии, когда был избран на президентский пост.

Лидер Белоруссии также призвал привлекать молодежь к «этому доброму делу» с помощью современных флешмобов, а не «каких-то там первомайских демонстраций», пишет «РИА Новости».

«Бессмертный полк» — это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году.

25 февраля сообщалось, что в Музее Победы в Москве 27 февраля пройдет Международный форум «Бессмертный полк — всемирное шествие». В мероприятии будут участвовать 36 международных координаторов движения «Бессмертный полк». Участники встречи обменяются опытом взаимодействия с органами исполнительной власти по организации шествий в разных странах мира, обсудят механизмы получения разрешений на проведение шествий, а также поговорят о проблемах, которые возникают на организационном этапе.

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