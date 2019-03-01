Лукашенко пригрозил отказаться от российской нефти

Белоруссия будет вынуждена переходить на нефть из других стран, если Минск не договорится с Москвой по компенсации из-за налогового маневра.

«К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну, Господь с вами, переживем мы (отсутствие. — Ред.) этих $400 млн в этом году, а может, чуть меньше будет», — заявил белорусский лидер на встрече с журналистами в пятницу, 1 марта.

По его словам, в ноябре Белоруссия закончит модернизацию своих заводов.

«И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что, когда Белоруссия закончит модернизацию двух своих нефтеперерабатывающих заводов, глубина переработки нефти составит до 95%, «как на европейских заводах».

Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко уверен, что для его страны установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Кроме того, в Минске опасаются, что планы российской стороны к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияют на стоимость черного золота для соседнего государства. Белоруссия хочет получить компенсацию в случае финансовых потерь, которые она оценила в $11 млрд за шесть лет.