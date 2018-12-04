Лукашенко рассказал о сотрудничестве с США

Белоруссия поставляет в США тракторы. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«С удовольствием покупают, потому что помнят наши МТЗ-50. Представляете, они еще где-то у фермеров работают. Им нравится цена-качество», — рассказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, как отметил белорусский президент, страны также сотрудничают в сфере IT-технологий.

В конце октября Лукашенко в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом выразил надежду на улучшение отношений между Минском и Вашингтоном.

Белорусский президент назвал США ведущей страной мира и пообещал американской стороне. стать надежным политическим партнером.