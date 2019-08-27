ФАС начала переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании в этих странах лоукостеров. Как пояснил глава ведомства Игорь Артемьев, это позволило бы развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов и повысить конкуренцию внутри него.

«Мы это (данный сегмент. — Ред.) хотим развивать, но всё долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес, и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем», — сказал он в интервью «РИА Новости», которое будет опубликовано 27 августа.

В ведомстве считают оптимальным довести количество лоукостеров до пяти-шести перевозчиков в России и хотя бы по одному в странах Таможенного союза.

Вопрос создания в России нового лоукостера поднимался на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году. Как отмечал глава Минтранса Евгений Дитрих, низкобюджетный перевозчик необходим для осуществления внутренних рейсов, популярность которых растет. Зампред правительства России Максим Акимов также видел решение проблемы с доступностью авиаперевозок в создании нового лоукостера.

На сегодняшний день единственным российским лоукостером является авиакомпания «Победа», которая по темпам роста в 2018 году опередила все европейские низкобюджетные авиакомпании.