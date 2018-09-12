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Акимов рассказал о целесообразности создания нового лоукостера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проблему с доступностью авиаперевозок в России можно решить за счет создания в стране нового лоукостера, полагает зампред правительства России Максим Акимов. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту портала iz.ru на Восточном экономическом форуме.

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«Должны быть разные компании разного масштаба, разного размера. Но устойчивые по своей финансовой модели. И почему бы среди таких компаний не быть и конкуренту? Конкурентам нынешнему российскому лоукостеру», — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что во всех сегментах авиаперевозок должна быть нормальная, здоровая конкуренция, поскольку ее нехватка в первую очередь сказывается на пассажирах.

«Мы свою часть работы сделаем, мы существенные средства в рамках президентского поручения по реконструкции и созданию магистральной инфраструктуры выполним, в плане у нас 34 аэропорта на Дальнем Востоке, <...> мы продолжим субсидирование, но это потеряет смысл, если борьбы за пассажира не будет», — заверил Акимов.

Сейчас единственным российским лоукостером является авиакомпания «Победа». Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство поддержало идею создания нового бюджетного перевозчика на фоне интенсивного развития внутрироссийских линий.

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