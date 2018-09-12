Акимов рассказал о целесообразности создания нового лоукостера

Проблему с доступностью авиаперевозок в России можно решить за счет создания в стране нового лоукостера, полагает зампред правительства России Максим Акимов. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту портала iz.ru на Восточном экономическом форуме.

«Должны быть разные компании разного масштаба, разного размера. Но устойчивые по своей финансовой модели. И почему бы среди таких компаний не быть и конкуренту? Конкурентам нынешнему российскому лоукостеру», — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что во всех сегментах авиаперевозок должна быть нормальная, здоровая конкуренция, поскольку ее нехватка в первую очередь сказывается на пассажирах.

«Мы свою часть работы сделаем, мы существенные средства в рамках президентского поручения по реконструкции и созданию магистральной инфраструктуры выполним, в плане у нас 34 аэропорта на Дальнем Востоке, <...> мы продолжим субсидирование, но это потеряет смысл, если борьбы за пассажира не будет», — заверил Акимов.

Сейчас единственным российским лоукостером является авиакомпания «Победа». Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ведомство поддержало идею создания нового бюджетного перевозчика на фоне интенсивного развития внутрироссийских линий.