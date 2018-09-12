Минтранс поддержал идею создания нового отечественного лоукостера

Министерство транспорта поддержало идею создания нового лоукостера, ориентированного на авиаперевозки по России. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», — сказал Дитрих журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее единственный на данный момент российский лоукостер «Победа» заявил о введении платной регистрации на рейсы в зарубежных аэропортах. Нововведение вступит в силу с конца октября.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.