Аэропорт для лоукостеров предложили построить в Клину

Новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5 предложило построить Министерство обороны России. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Военный аэродром находится в 65 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе на границе Московской и Тверской областей.

По данным издания, строительство инфраструктуры для нового аэропорта планируется увязать с высокоскоростной магистралью (BCM) Москва – Санкт-Петербург, создав транспортный хаб. По словам одного из собеседников издания, предлагается сделать специальную остановку в Клину для пассажиров этого аэропорта, чтобы они могли легко добраться из Москвы или Петербурга.

Проектирование магистрали планируется начать осенью, а технико-экономическое обоснование должно быть подготовлено уже в августе.

Ранее в РЖД готовили в качестве первого российского проекта BCM Москва–Казань, однако в апреле стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил проект магистрали в Петербург.

Отмечается, что в качестве инвестора для нового лоукост-аэропорта может быть привлечена компания «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы.