«Победа» победила в Европе по темпам роста среди лоукостеров в 2018 году

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», опередил все европейские низкобюджетные авиакомпании по темпам роста в 2018 году. Это следует из рейтинга ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation), который считается одним из самых надежных источников авиационной и туристической информации, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В прошлом году «Победа» перевезла 7,2 млн пассажиров, увеличив число клиентов на 56,8% по сравнению с 2017 годом. «Мы уже привыкли ставить рекорды, оправдывая название компании в российских и международных рейтингах», — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. По его словам, команда авиаперевозчика не расслабляется и намерена сделать свою работу еще эффективнее.

«Победа» начала выполнять полеты в 2014 году и стала лидером в российских и международных авторитетных рейтингах. По итогам 2015 года глобальным отраслевым изданием Airline Business она была признана мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров.

По итогам 2016 года то же издание назвало «Победу» мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки, тогда же российский лоукостер продемонстрировал лучшие производственные показатели, заняв первое место в Европе по росту загрузки.

Именно «Победа» ежегодно становится ценовым лидером, предлагая самые низкие цены на авиаперелеты. Средняя загрузка рейсов составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100% — самого высокого показателя среди российских регулярных авиакомпаний.

«Победа» — самая пунктуальная авиакомпания России, отметили в Росавиации: в апреле 2019 года показатель пунктуальности рейсов «Победы» составил 99,6%.

Флот «Победы» состоит из 29 современных самолетов Boeing 737-800, а средний возраст авиапарка всего 2,3 года. В 2017–2018 годах компания Boeing признавала лоукостера мировым лидером по налету на самолетах Boeing 737-800.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Роль ключевого драйвера роста принадлежит «Победе», которая предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер в составе группы «Аэрофлот» будет ежегодно перевозить 25–30 млн пассажиров.