Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. С 18 февраля пассажирам предоставляется два варианта — провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг, либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса, в соответствии со старыми правилами.

Согласно Федеральным авиационным правилам, сверх нормы в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10х10х5 см.

О введении новых правил стало известно 5 февраля.

Также в авиакомпании напомнили о запрете на провоз платной ручной клади из-за полной загрузки рейсов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» изменила нормы перевозки животных в салоне самолета. С 14 февраля на борт разрешаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см. Вес питомца вместе с переноской должен быть не более 8 кг.