«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Авиакомпания «Победа» предоставила российскому актеру Василию Лановому неограниченное количество бесплатных перелетов до конца года. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.

«Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после инцидента с недопуском артиста на самолет из-за несоответствия его ручной клади нормам авиакомпании. В лоукостере добавили, что данная привилегия предоставлена артисту в знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути.

Лановой не смог вылететь 14 февраля на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за несоответствия ручной клади стандартам компании. Пока артист решал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел.

Позже Лановой прокомментировал ситуацию. Он назвал недопуск на рейс несусветной глупостью.

В «Победе» же заявили, что инцидент произошел из-за менеджеров артиста, поскольку они не ознакомились с правилами провоза ручной клади.

С 18 февраля «Победа» введет новые нормы провоза клади. Ее размер ограничат до 36х30х4 см, вес при этом должен быть не более 10 кг, сообщалось 5 февраля. При этом вернулась возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы ручной клади.