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Лановой назвал несусветной глупостью недопуск его на рейс «Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР Василий Лановой назвал глупостью несусветной инцидент с авиакомпанией «Победа», сотрудники которой отказались пускать его на борт самолета.

По время посадки выяснилось, что багаж Ланового не соответствует габаритам, установленным авиакомпанией. В результате проволочек регистрация на рейс была закрыта и актеру пришлось покупать билет на следующий.

Артист рассказал, что они немного опоздали на свой рейс. До конца посадки оставалось минут десять, но человек на стойке регистрации сказал, что теперь именно в этой авиакомпании обычный кофр считается чемоданом, и не пропустил в самолет.

«В общем, глупость несусветная. И когда мы предложили какие-то варианты решения, выхода из сложившейся ситуации, он сказал: «Всё, посадка закончена!» После этого мы обратились к дирекции, и нас через час посадили на другой самолет, спасибо за это дирекции», — цитирует Ланового телеканал «Звезда».

Позже в пресс-службе перевозчика прокомментировали случившееся. Помощники и менеджеры актера должны были заранее ознакомиться с правилами перевозки ручной клади, принятые в авиакомпании, заявили в «Победе».

14 февраля Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, из-за того что его отказались пустить на борт «Победы» в связи с неподходящим, по стандартам компании, размером ручной клади.

«Победа» с 18 февраля введет новые нормы провоза ручной клади. Ее размер ограничат до 36х30х4 см. При этом вес должен быть не более 10 кг, сообщалось 5 февраля. Однако вернулась возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы клади.

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