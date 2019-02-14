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«Победа» объяснила причину недопуска Ланового на рейс

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Авиакомпания «Победа» считает, что российский артист Василий Лановой не смог попасть на борт самолета, поскольку его менеджеры не ознакомились с правилами провоза ручной клади. Об этом представитель компании заявил «РИА Новости» в четверг, 14 февраля.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — сказал собеседник агентства.

Ранее 14 февраля сообщалось, что Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, поскольку его ручная кладь не соответствовала стандартам авиакомпании «Победа». Пока артист решал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел. 

Отмечается, что «Победа» разрешает провоз на борту любого количества мест ручной клади любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 см на пассажира. Однако с 18 февраля авиакомпания изменит нормы: размер ограничат до 36х30х4 см, вес при этом должен быть не более 10 кг. При этом вернется возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы клади.

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