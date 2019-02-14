Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.

Пока артист решал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел.

«Мы приехали в аэропорт вовремя, но выяснилось, что с кофром лететь нельзя! Деньги за штраф они брать тоже не стали, мужчина даже слушать меня не стал, сказал, что всё кончено — регистрация закончилась», — рассказал актер каналу «Москва 24».

Сообщается, что Лановой купил билет на ближайший рейс другой авиакомпании.

С 18 февраля «Победа» введет новые нормы провоза ручной клади. Ее размер ограничат до 36х30х4 см, вес при этом должен быть не более 10 кг, сообщалось 5 февраля. При этом вернулась возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы клади.