В прокуратуре решили вновь проверить отмену рейсов «Аэрофлотом»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) вновь проводит проверку по факту массовых задержек и отмен авиарейсов в столичных аэропортах. Однако на этот раз надзорный орган заинтересовался авиакомпанией «Аэрофлот». 13 февраля она вновь заявила об изменениях в расписании в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При этом большинство других перевозчиков не жаловались на погоду и незначительно отклонялись от графика.

Прокуратура уже интересовалась переносами рейсов в воздушных гаванях Москвы. В конце января во время сильного снегопада перевозчики, в том числе «Аэрофлот», задержали или отменили почти 300 вылетов. Однако проверка тех изменений продлится до конца февраля, в связи с чем их причины до сих пор не установлены.

В Союзе пассажиров России предположили, что поводом для отмены была низкая рентабельность рейсов. В этом случае пассажиры вправе взыскать не только стоимость билетов, но и ущерб, в том числе моральный, пояснили эксперты.

Ранее «Аэрофлот» опроверг предположения о том, что массовые отмены рейсов могут быть связаны с низкой загрузкой бортов. В компании заверили, что сообщения об изменениях связаны с результатами анализа «штатных синоптиков».

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Отменный курс: снегопады оставили пассажиров «Аэрофлота» дома