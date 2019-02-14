Прямой эфир

В прокуратуре решили вновь проверить отмену рейсов «Аэрофлотом»

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) вновь проводит проверку по факту массовых задержек и отмен авиарейсов в столичных аэропортах. Однако на этот раз надзорный орган заинтересовался авиакомпанией «Аэрофлот». 13 февраля она вновь заявила об изменениях в расписании в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При этом большинство других перевозчиков не жаловались на погоду и незначительно отклонялись от графика.

Отменная позиция: кому выгодны массовые задержки авиарейсов
«Известия» выяснили, как российские перевозчики зарабатывают на непогоде

Прокуратура уже интересовалась переносами рейсов в воздушных гаванях Москвы. В конце января во время сильного снегопада перевозчики, в том числе «Аэрофлот», задержали или отменили почти 300 вылетов. Однако проверка тех изменений продлится до конца февраля, в связи с чем их причины до сих пор не установлены.

В Союзе пассажиров России предположили, что поводом для отмены была низкая рентабельность рейсов. В этом случае пассажиры вправе взыскать не только стоимость билетов, но и ущерб, в том числе моральный, пояснили эксперты.

Ранее «Аэрофлот» опроверг предположения о том, что массовые отмены рейсов могут быть связаны с низкой загрузкой бортов. В компании заверили, что сообщения об изменениях связаны с результатами анализа «штатных синоптиков».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Отменный курс: снегопады оставили пассажиров «Аэрофлота» дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
«Аэрофлот» заподозрили в подготовке массовых увольнений техников и механиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017