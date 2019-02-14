Отменный курс: снегопады оставили пассажиров «Аэрофлота» дома

Ситуация с массовой задержкой вылетов в аэропортах Московского транспортного узла, о которой недавно писали «Известия», снова повторяется. Прокуратура проводит уже вторую проверку, связанную с отменой авиарейсов в столичных воздушных гаванях. В этот раз надзорные органы заинтересовало сообщение авиакомпании «Аэрофлот». Она предупредила о том, что из-за неблагоприятных метеоусловий 13 февраля вовремя не вылетит из Шереметьево или не приземлится там около сотни бортов. Другие перевозчики не объявляли о значительных изменениях в расписании полетов. По словам экспертов, если прокуратура выяснит, что отмена рейсов была необоснованной, у пассажиров будет шанс получить компенсацию ущерба.

Авиарасписание накрылось снегом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит соблюдение прав пассажиров из-за массовой задержки и отмены рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Также надзорные органы займутся выяснением причин этой ситуации.

Список из 76 отмененных и 24 задержанных рейсов перевозчик опубликовал на своем официальном сайте во вторник. Задержка некоторых вылетов составляла от полутора до четырех часов. «Аэрофлот» объяснил изменение в расписании неблагоприятными метеоусловиями. В авиакомпании оперативно не прокомментировали «Известиям» информацию о проверках прокуратуры.

По информации Яндекс.Расписания, на 16:00 среды в Шереметьево было задержано 17 рейсов (данных об отменах нет), столько же — во Внуково, в Жуковском — ни одного. В Домодедово отменили 11 авиарейсов (правда, расписание учитывает грузовые борты AirBridgeCargo и уже не летающую в Домодедово «Ижавиа») и семь перенесли.

аэропорт Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В базовом аэропорту «Аэрофлота» Шереметьево «Известиям» сообщили, что воздушная гавань, несмотря на сложные погодные условия, стабильно обеспечивает взлетно-посадочные операции, и рейсы выполняются по расписанию. Представители Домодедово и Жуковского также заявили, что отмен и значительных задержек по погодным условиям в среду не было.

— Видимость в районе аэропорта по состоянию на 15:30 составляла 2 тыс. м. Этого достаточно для своевременного прилета и вылета. Всего в течение дня Домодедово обслужит около 450 пассажирских рейсов, — отметил представитель Домодедово.

Во Внуково оперативно не ответили на запрос «Известий».

В авиакомпаниях «Ред Вингс», «Нордавиа», Lufthansa сообщили «Известиям», что не вносили изменений в расписание, несмотря на непогоду. В «Уральских авиалиниях» подтвердили, что были задержки и отмены рейсов, связанные с сильным снегопадом. Конкретных цифр представитель авиакомпании не назвала.

Незавидная регулярность

Прокуратура проводит уже вторую проверку ситуации с переносами рейсов. 26–27 января во время сильного снегопада было задержано или отменено около 300 вылетов. Правда, тогда надзорные органы начали инспекцию всех аэропортов и авиакомпаний, а не только «Аэрофлота». Проверка должна завершиться до конца февраля.

Союз пассажиров России в среду фиксировал рост количества обращений от недовольных граждан, которые не смогли улететь вовремя, рассказал «Известиям» его председатель Кирилл Янков. Всплеск наблюдался и во время январского снегопада.

— Весь день нам звонят по этому поводу. Мы будем ждать результатов проверки прокуратуры, которая выяснит, действительно ли рейсы отменили из-за непогоды, — сказал Кирилл Янков. — Есть подозрение, что «Аэрофлот» снова прикрылся снегопадами, чтобы не платить компенсации, ведь в подобных случаях они не предусмотрены. А на самом деле отменил рейсы из-за их низкой рентабельности.

Пассажиры уже возмущаются действиями крупнейшего российского авиаперевозчика в соцсетях.

«Что значит отменили? Что с возвратом денежных средств? Почему ничего не разъясняется пассажирам? Почему до вас невозможно дозвониться? Почему у других авиакомпаний нет неблагоприятных погодных условий из этого аэропорта? А у «Аэрофлота» есть», — написала Анастасия в группе «Мой Аэрофлот».

Представитель компании в соцсети парировал: авиаперевозчик «не может повлиять на погоду».

Если будет официально установлено, что отмена рейсов не обоснована, пассажиры имеют право возместить не только стоимость билетов, но и ущерб, в том числе моральный, от отмены поездки , пояснил «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Это подтвердил и председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

отмена рейса Пассажиры в аэропорту Шереметьево Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Впрочем, если существенных нарушений не выявится, доказать неправомерность отмены рейса самостоятельно будет очень трудно. Поскольку именно авиакомпании в сложных метеоусловиях несут ответственность за жизни пассажиров и оценивают риски, — сказал «Известиям» Петр Шелищ.

Конкретную помощь пострадавшим Союз пассажиров, по словам Кирилла Янкова, сможет оказать по итогам проверки прокуратуры.

Возможности откровенного мошенничества у авиакомпаний есть, пояснил Петр Шелищ.

— Я сам столкнулся с такой ситуацией несколько лет назад. Приехал в Ростове в аэропорт в 5 утра и узнал, что мой рейс отменен, вернее, объединен со следующим рейсом с вылетом через три часа. Когда я увидел, сколько людей ждали этот самолет, то понял причину: борт полупустой и авиакомпания просто решила сэкономить. Официально перевозчик объявил о технической неисправности самолета, поэтому моя жалоба осталась без ответа. Доказать в этом случае ничего невозможно, — рассказал он.

Ранее «Аэрофлот» опроверг предположение главы Союза пассажиров и ряда опрошенных «Известиями» экспертов о том, что массовые отмены рейсов могут быть связаны с низкой загрузкой бортов. В компании подчеркивали, что «штатные синоптики тщательно анализируют метеокартину». Если она оценивается как неблагоприятная, перевозчик заранее меняет расписание, чтобы предупредить пассажиров.

Ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов связывает массовую отмену рейсов в Шереметьево с масштабом его базовой авиакомпании — «Аэрофлот» (чем больше рейсов выполняет перевозчик, тем больше приходится отменять в непогоду), а также с особенностями самой воздушной гавани — она нуждается в открытии третьей взлетно-посадочной полосы.