За задержки рейсов — приостановка деятельности

Росавиация может получить дополнительные основания для приостановки деятельности авиакомпаний в случае ухудшения их финансового состояния. Такая инициатива содержится в пакете мер, разработанных Минтрансом РФ для исключения крупных коллапсов в гражданской авиации, подобных внезапному прекращению полетов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Эту информацию «Известиям» официально подтвердили в Росавиации. Предлагается два основных блока мер. Первый направлен на упреждение возникновения нештатных ситуаций, второй — на запуск защитных механизмов при их возникновении.

Министерство транспорта России в понедельник, 9 октября, направило вице-премьеру Аркадию Дворковичу на утверждение «дорожную карту» мероприятий по усилению ответственности авиаперевозчиков и туроператоров. Документ уже согласован с Росавиацией и Ростуризмом. Об этом «Известиям» сообщил источник в авиационной отрасли. В Минтрансе воздержались от комментариев.

В Росавиации подтвердили участие в разработке пакета мер.

— Эти предложения сформированы при непосредственном участии Росавиации. Ведомство давно и последовательно выступает за усиление контроля за деятельностью авиакомпаний в сфере обеспечения безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров при коммерческих перевозках, — заявил официальный представитель агентства Сергей Извольский. — Предложения Росавиации формируются на основе стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ICAO). Сегодня эти документы устанавливают лишь минимальные требования в области авиационной деятельности. Росавиация выступает за их совершенствование и секторальное ужесточение применительно к особенностям развития авиации на современном этапе.

Для усиления контроля за авиаперевозчиками будут внесены изменения в федеральные авиационные правила ФАП-246. Этот документ определяет требования к авиакомпаниям, в том числе к их финансовому положению. Для этого Минтранс приступает к разработке новой методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний. Работа проводится совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации (ГосНИИ ГА). В соответствии с новыми разработанными критериями все авиакомпании будут распределены по группам риска. Для каждой такой группы будут выработаны меры реагирования.

Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ ГА Александр Фридлянд рассказал «Известиям», что работа трехсторонней рабочей группы с привлечением представителей авиакомпаний начнется уже на этой неделе. В понедельник состоялась первая ознакомительная встреча. Новая методика может быть разработана до конца этого года.

На площадке Минэкономразвития пройдет оценку регулирующего воздействия проект нормативного акта Минтранса. Этот документ даст регулятору право приостановить действие свидетельства эксплуатанта (основной документ авиакомпании, который разрешает выполнение полетов) в случае ухудшения основных финансово-экономических показателей деятельности перевозчика.

Официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила, что соответствующий документ из Минтранса поступил на рассмотрение в понедельник.

— Позиция министерства будет выработана по итогам оценки регулирующего воздействия, — заявила «Известиям» Лашкина.

Также Минтранс предложил значительно увеличить ответственность авиакомпаний за задержки рейсов. Для этого необходимо внести изменения в ст. 120 Воздушного кодекса РФ. Сейчас штраф составляет 25 рублей за час задержки. После утверждения изменений он вырастет до 300 рублей за каждый час. Кроме того, в случае задержек вылета предлагается дать право регулятору вносить изменения в допуски соответствующих авиакомпаний к международным рейсам.

Минтранс также планирует внести изменения в свой ведомственный приказ № 82, утверждающий общие правила воздушных перевозок и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей. Операторы аэропортов будут обязаны обеспечить питанием и разместить в гостиницах пассажиров задержанных рейсов, если авиакомпания по финансовым причинам не в состоянии оказать эти услуги. В дальнейшем такие расходы могут быть взысканы с перевозчика в судебном порядке.

Среди других мер — создание специального резервного фонда авиакомпаний для обеспечения перевозок пассажиров в случае сбоев.

Для усиления контроля над туроператорами и повышения их ответственности предлагается туристическую путевку сделать электронной и признать ее бланком строгой отчетности. При выявлении нарушений Ростуризм сможет исключать компании из реестра туроператоров и назначать штрафные санкции.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что новые инициативы продиктованы временем.

— Меры направлены на наделение регулятора новыми полномочиями и создание механизмов контроля над авиакомпаниями и туроператорами. Они позволят эффективно предупреждать сбойные ситуации и защищать права туристов и пассажиров, — заявил «Известиям» Дмитрий Горин.

По мнению независимого аналитика Дмитрия Адамидова, предлагаемые новации позволят устранить некоторые пробелы в регулировании пассажирских воздушных перевозок, но, к сожалению, не все.

— Остается процедура взыскания убытков с авиаперевозчика. У аэропортов с этим проблемы возникнуть не должны, но пассажирам это по-прежнему сложно, требуются большие затраты времени, значительные расходы на адвоката. Пока не предусмотрено упрощенной процедуры рассмотрения таких претензий. В результате считаные проценты пострадавших пассажиров реально получают компенсацию. Будем надеяться, что эти и другие важные вопросы войдут в пакет предложений Минтранса. По всей видимости, его должна будет утверждать правительственная комиссия по транспорту, возглавляемая Аркадием Дворковичем, — отметил Дмитрий Адамидов.

У «ВИМ-Авиа» в сентябре возникли сложности, связанные с недостатком оборотных средств для операционной деятельности. С 22 сентября в аэропорту Домодедово начались серийные задержки рейсов из-за накопившейся задолженности перевозчика перед аэропортом и поставщиками топлива. При Минтрансе был создан оперативный штаб по организации перевозок застрявших в аэропортах пассажиров «ВИМ-Авиа». Государство намерено потратить около 200 млн рублей на компенсации затрат авиакомпаниям, выполняющим перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях. Эта сумма будет выделена из средств федерального бюджета следующего года. Финансирование международных чартерных рейсов идет из внебюджетных источников. Полеты «ВИМ-Авиа» планируется полностью остановить с 16 октября.