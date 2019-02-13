«Аэрофлот» заподозрили в подготовке массовых увольнений техников и механиков

Топ-менеджеры компании «Аэрофлот» собираются передать обслуживание самолетов на аутсорсинг независимым организациям и провести массовые увольнения технического персонала. Об этом доктор экономических наук Никита Кричевский написал в Facebook со ссылкой на источники в авиакомпании.

По мнению Кричевского, авиаперевозчик идет на этот шаг ради оптимизации затрат. Перейдя на такую схему, «Аэрофлот» не будет тратить средства на льготы и выплаты за выслугу лет. Также компания хочет уйти от оплаты увеличенных отпусков.

Кричевский подчеркнул, что под сокращение попадут именно механики и техники, отвечающие за безопасность полетов.

«На безопасности экономить нельзя ни в коем случае. Потому что речь идет не о деньгах, а о людях. Ни в одной авиакомпании мира никогда не бастует технический персонал», — цитирует доктора экономических наук телеканал «360».

Он отметил, что бастуют пилоты и диспетчеры, но техники — никогда, потому что они отвечают за безопасность.

«Если вы наберете по объявлению работников или заставите одного техника обслуживать не один самолет, а два, то это в любом случае отразится на безопасности», — заявил Кричевский.

Пока в «Аэрофлоте» не прокомментировали ситуацию.

8 февраля авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).