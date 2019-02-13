Пьяный американец устроил дебош в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после отказа в полете. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» были вынуждены насильно успокоить клиента, сообщает 13 февраля Telegram-канал Varlamov News, в распоряжении которого появилось видео инцидента.

По данным РЕН ТВ, направлявшегося в Нью-Йорк гражданина США не пустили на борт самолета, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бортпроводница вынесла его жене документы, которые мужчине необходимо было подписать, однако такое решение его не устроило. Он начал кричать и отталкивать сотрудников авиакомпании, пытавшихся его успокоить.

1 февраля сообщалось, что пассажир, устроивший дебош на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, привлечен к административной ответственности. Из-за ЧП лайнер посадили в Воронеже. Зачинщика дебоша доставили в дежурную часть юго-восточного линейного управления МВД России на транспорте в городе.