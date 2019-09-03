Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной. Как заявил белорусский лидер во вторник, 3 сентября, выступая на конференции по борьбе с терроризмом, через украинскую границу хлынул поток нелегального оружия.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен якобы казался врагом номер один», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Как отметил белорусский лидер, там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».

Ранее 3 сентября Лукашенко высказался о причинах продолжения конфликта на востоке Украины. По его мнению, этот конфликт до сих пор не завершен, потому что «это кому-то надо».

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. С 21 июля текущего года в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.