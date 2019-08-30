Американский козырь: готова ли Белоруссия упасть в объятия Запада

В последние дни августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своим крутым нравом приверженец жестких мер во внешней политике, прилетал с визитом в Киев, а затем отправился в Минск. Если его поездка в украинскую столицу мало кого удивила, то за приездом в Белоруссию пристально следили мировые СМИ. На фоне периодического обострения отношений Минска и Москвы президент Александр Лукашенко всё активнее стал искать новые внешнеполитические перспективы. Минск за последнее время посетили помощник госсекретаря США, американские генералы и дипломаты. Недавно в Вашингтоне и вовсе заговорили о потеплении отношений между Белоруссией и США. Значит ли это, что Минск взял курс на Запад и рано или поздно повторит судьбу Украины, разбирались «Известия».

Американский «ястреб» в Минске

«Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Белоруссии, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе те, которые, может быть, не очень приятны будут для США» — такими словами встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в Минске.

Глава государства добавил, что местные власти постоянно с момента ухудшения отношений с США предлагали «закрыть эту нехорошую страницу и начать отношения с чистого листа».

болтон Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: REUTERS/Nikolai Petrov/BelTA

К этим переговорам в белорусской столице было приковано внимание во всем мире . «Болтон станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию с начала этого века», — описывало предстоящий визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности американское издание Foreign Policy.

О самом предстоящем приезде СМИ в США стали писать еще полгода назад, однако их белорусские коллеги хранили молчание. Добавляли интриги и местные политики. В тайне держали и точное время встречи, и повестку. Даже за день до переговоров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, активно поддерживающий прозападный курс внешней политики страны, наотрез отказался комментировать предстоящий визит американского политика.

В Москве также внимательно следили за происходящим в Минске, однако никаких заявлений по этому поводу тоже не делали, за исключением того, что переговоры в белорусской столице — это «внутреннее дело страны», да и вообще «это визит на рабочем уровне» и о полноформатных официальных контактах речи не идет .

Больше контактов хороших и разных

Если раньше американские чиновники избегали любых контактов с белорусскими политиками, то сейчас они явно зачастили в страну с визитами. В январе этого года в Минск прилетал занимавший тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл. Несмотря на то что происходящее в Белоруссии едва ли вписывается в американское представление о демократии, представитель Госдепа хвалил Лукашенко за «поддержание политической стабильности в стране», белорусский лидер в ответ называл эту встречу историческим визитом, с которого начнется выход из того состояния, в котором оказались белорусско-американские отношения. За эти полгода президент успел принять у себя американских генералов и специалистов по международным отношениям.

болтон Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи Фото: REUTERS/Nikolai Petrov/BelTA

В следующем месяце в белорусскую столицу прилетит замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, чтобы обсудить обмен послами. О потеплении в отношениях Белоруссии и Соединенных Штатов говорят всё чаще . 4 июля Лукашенко тепло поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа, а заодно и всех американцев с Днем независимости США. «Сохранение дружеских и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами стало одним из главных приоритетов белорусской внешней политики», — заверял глава государства.

За день до этого в Минск пришла телеграмма из Вашингтона, в которой госсекретарь Майк Помпео также поздравлял Белоруссию с Днем независимости, который в республике отмечают 3 июля, заверив, что «США — непоколебимый приверженец независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии».

Налаживание взаимодействия с Вашингтоном в одном из своих комментариев Владимир Макей объяснил так: «В регионе появились новые геополитические конфликты, а в Вашингтоне, в свою очередь, поняли, что Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

Реверанс в сторону США сделал и Лукашенко. На одной из встреч с американскими экспертами он вдруг пояснил, почему Белоруссия не хочет размещать на своей территории российскую базу. «Она здесь просто не нужна (…) Мы сами по нашему оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим возложенные на нас функции», — рассуждал ближайший партнер России по ОДКБ.

Американские санкции

Взаимодействие Минска и Вашингтона было нарушено в конце 1990-х — начале 2000-х, практически сразу после прихода к власти Александра Лукашенко. В США активно критиковали установленный там режим правления и нарушения прав человека. Самого президента в Вашингтоне прозвали последним диктатором Европы, введя экономические санкции против самой страны и ближайшего окружения Лукашенко .

Дальше — больше. Ограничительные меры становились всё более жесткими, дипломатические связи и вовсе, казалось, были порваны: Белоруссия и США сократили штаты посольств и отозвали своих послов.

болтон Здание Дворца Независимости в Минске, где проходило заседание в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. 11 февраля 2015 года Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Скорее всего, так бы продолжалось еще долго, если бы на Украине в 2014 году не грянул кризис, продемонстрировавший всему миру, что между Москвой и Минском возник кризис доверия.

Лукашенко всем своим видом стал показывать, что боится повторения «крымского сценария», заговорил о необходимости «защитить свой суверенитет любыми средствами», даже военными, и стал искать союзников на Западе. Начал он с того, что организовал в Минске переговорную площадку для урегулирования конфликта на востоке Украины. Так в белорусскую столицу зачастили западные политики и дипломаты.

Неоднозначные отношения

На фоне этого стали ухудшаться отношения между Москвой и Минском. С одной стороны, Белоруссия долгое время считалась самым преданным и верным союзником России, если не во всем мире, то уж точно в Восточной Европе, с другой — государством постсоветского пространства, с которым у нее больше всего проблем.

Будучи ближайшим партнером Москвы, Минск получал доступ к огромному российскому рынку, дешевым кредитам и энергоносителям. Впрочем, это никогда не мешало Лукашенко заявлять о многовекторности своей внешней политики и смотреть в другую сторону. Учитывая то, в каком геополитическом положении оказалась Россия после событий на Украине, Белоруссия активно использовала этот подход для шантажа Москвы.

Постепенно Минск превращался в трудного и довольно непредсказуемого партнера, на которого Москве не стоит рассчитывать в кризисной ситуации, но без которого она уже не может обойтись .

Ненадежный партнер

Впервые Россия поняла, что на Белоруссию надеяться не стоит, во время событий в Южной Осетии в августе 2008 года. Лукашенко отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, несмотря на то, что в Москве на это явно рассчитывали. Присоединение Крыма к России в 2014 году белорусский лидер и вовсе раскритиковал, назвав плохим прецедентом, лишь позже признал, что де-факто полуостров вошел в состав Российской Федерации.

болтон Югоосетинские ополченцы в городе Цхинвале, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года Фото: РИА Новости/Максим Авдеев

Явное желание дистанцироваться от Москвы Лукашенко продемонстрировал, введя в 2016 году новую военную доктрину. В ней говорится о сугубо оборонительном характере военной политики Белоруссии. Среди угроз указаны «открытая внешняя агрессия, а также иные формы покушения на независимость и суверенитет, конституционный строй государства и территориальную целостность». Несмотря на то, что прямо об этом не говорится, в России посчитали, что Минск намекает на угрозу, исходящую не только от НАТО, но и от Москвы.

Подлил масла в огонь и глава Минобороны Белоруссии, заявив, что «в переписывании своей военной доктрины Минск ориентируется на опыт украинской армии». Российские СМИ на это отреагировали публикациями о том, что «Белоруссия готова упасть в объятия Запада».

Лукашенко периодически пугает свой народ тем, что «Москва в обмен на ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее может потребовать от Минска полного отказа от суверенитета», в скором времени «произойдет поглощение Белоруссии Россией», «Москва берет Минск за горло», или же заявляет, что в Белоруссии «уже не считают Россию братским государством, а всего лишь партнером».

Поводом для такой резкой риторики стали переговоры двух соседних республик о возможном создании Союзного государства России и Белоруссии. На самом деле соглашение было подписано еще 20 лет назад, однако с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Москву такой декоративный интеграционный проект в какой-то момент устраивать перестал, российские власти захотели большего объединения.

Предложение президента России Владимира Путина в Минске встретили довольно сдержанно и настороженно. Некоторые политики и вовсе посчитали это угрозой независимости страны.

Российский лидер пытался успокоить белорусов, заявляя, что речь идет о создании Союзного государства, а вовсе не об объединении России и Белоруссии в одну страну. Впрочем, в интеграционном проекте говорится о введении единой валюты и создании союзного парламента.

болтон Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Белорусские власти стараются довольно жёстко пресекать все возможные рассуждения о таком объединении с Россией. Подобная интеграция рассматривается в стране не иначе как поглощение . Иногда Лукашенко заявляет, что Белоруссия готова объединиться с Россией «хоть завтра, проблем нет», отмечая при этом, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон никто обсуждать не собирается, ибо «это икона, это святое». Однако дальше слов дело не идет — интеграционный проект пробуксовывает.

Чтобы ускорить объединение, Москва решила посильнее надавить на союзника, использовав самый чувствительный вопрос для Белоруссии — нефтяной.

«Нефть в обмен на поцелуи»

Россия поставляет нефть в Белоруссию по внутренним ценам, большая часть перерабатывается для внутренних нужд страны, остальное — Минск экспортирует. То есть Лукашенко формирует бюджет за счет перепродажи дешевых российских энергоресурсов.

Так, например, несколько лет назад 26% белорусского экспорта составляли продукты нефтепереработки, и это учитывая, что своей нефти в стране нет.

В прошлом году Россия решила к 2024-му отменить экспортную пошлину и одновременно с этим повысить налог на добычу полезных ископаемых в рамках закона «о поддержке собственной нефтеперерабатывающей пошлины».

То есть теперь нефть, поставляемая в Белоруссию из России, будет продаваться по мировым ценам. В Минске уже подсчитали потери от этого российского закона — в ближайшие несколько лет страна может не дополучить свыше 10 миллиардов долларов. Повышение цен на топливо больно ударит по кошельку белорусов.

болтон Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода «Дружба» Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Москва заявила, что готова помочь союзнику и взять на себя расходы в обмен на более тесную интеграцию. Россия рассчитывала, что схема отношений с Белоруссией, которую в СМИ прозвали «нефть в обмен на поцелуи», еще продолжает действовать. Однако она ошиблась.

Белоруссия повела себя довольно непредсказуемо: вместо того, чтобы стать более сговорчивой, на что так рассчитывала Москва, из Минска стали поступать заявления, что без компенсации страна еще подумает: а нужно ли ей вообще Союзное государство с Россией или более крупный интеграционный проект — Евразийский союз.

Лукашенко добивается того, чтобы российские власти сделали скидку в цене на нефть, Москва на это идти не хочет, настаивая на том, чтобы траншами перечислять деньги в бюджет соседа — это дало было дополнительные рычаги давления на Минск.

Тем временем белорусы стали демонстративно искать альтернативные поставки нефти. Например, через литовский порт Бутинг или же из латвийского трубопровода до Вентспилса. Переговоры о такой перспективе продолжаются уже свыше 15 лет, однако сейчас стали более активными. Российские эксперты сходятся во мнении, что Белоруссии покупка нефти через эти порты будет абсолютно нерентабельна, но переговоры тем не менее продолжаются.

Минск уже пробовал диверсифицировать поставки энергоресурсов — через Венесуэлу и Азербайджан, однако и они себя не оправдали. Есть еще один вариант, который кажется белорусским властям особенно заманчивым, — покупать нефть из Казахстана. Проблема в том, что ее транзит осуществляется через Россию, которая, как ни удивительно, против такого варианта развития событий.

Не готовы к интеграции

Москва считает, что жители Белоруссии — пророссийской и русскоговорящей страны — поддержат более тесную интеграцию с Россией, им просто не дают это сделать власти. Однако местное общество к этому вовсе не готово. Белорусы привыкли жить в независимом государстве и готовы больше экономить, нежели поступиться хоть частью своего суверенитета .

Опросы общественного мнения показывают, что граждане соседней страны выступают за хорошие отношения с Москвой и видят в ней партнера, который поможет решить экономические проблемы, но в то же время не хотят, чтобы Россия вмешивалась в их внутренние дела. К более тесной интеграции готовы лишь менее 20% белорусов, 5% не против того, чтобы войти в состав Российской Федерации. А выбирая между Брюсселем и Москвой, больше половины заявили, что придерживаются нейтралитета и не хотели бы склоняться ни в ту, ни в другую сторону.

болтон Люди на улицах Минска Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Возникла патовая ситуация. В случае если Лукашенко пойдет на интеграцию, его уступку России в стране сочтут предательством национальных интересов. А если российские власти согласятся компенсировать издержки, не добившись интеграции, то они тоже окажутся в неловкой ситуации.

Белорусский лидер надеется, что Владимир Путин пойдет на уступки, чтобы «сохранить братские отношения». В Москве, в свою очередь, уверены, что разворот на Запад, которым так любит угрожать Лукашенко, выглядит малореалистичным: президент не готов проводить политические реформы и менять систему управления страной, так же обстоят дела и с угрозами Белоруссии выйти из всех евразийских структур — экономика страны слишком тесно связана с Москвой.

На фоне этого визит высокопоставленного американского чиновника в Минск может дать белорусским властям козырь на переговорах с Россией, но всё же особо обольщаться не стоит , уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Это знаковый визит, выгодный обеим сторонам (…) Но всё же перетянуть Белоруссию на свою сторону американцам вряд ли удастся», — считает эксперт, заявляя, что речь не идет о какой-то серьезной перезагрузке в отношениях Вашингтона и Минска.

Кортунов уверен, что США не смогут потеснить Россию на газовом рынке, поскольку американский сланцевый газ дороже, помимо этого, для того чтобы его поставлять, необходимо вначале создать всю необходимую инфраструктуру. Кроме того, Белоруссии, не имеющей выхода к морю, необходимо будет закупать его через Польшу или Литву.

То есть закупать энергоресурсы из США по тем же ценам, что предлагает Россия, белорусы явно не смогут. Но всё же это обстоятельство не мешает Минску ждать кредитов и инвестиций, а также сотрудничества с Вашингтоном в военной и дипломатической сферах.