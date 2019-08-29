Лукашенко подарил Трампу кортик

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном передал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании подарки. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Белта».

«Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа», — признал Лукашенко. Как отмечает агентство, главе американского государства он подарил кортик.

Мелания Трамп получила в подарок изделия из белорусского льна. Болтону достался набор продукции под брендом «Президент», в том числе шоколад и водка, а также альбом «Наследие Белоруссии».

«Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь», — уточнил Лукашенко, при этом попросив американского чиновника передать президенту США самые теплые поздравления.

Болтон приехал в Белоруссию ранее в четверг, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с главой государства Александром Лукашенко. О том, что советник президента США отправится в Белоруссию, сообщил 27 августа со ссылкой на собственные источники журнал Foreign Policy.

Издание отметило, что поездка Болтона — новый признак смягчения отношений между Соединенными Штатами и Белоруссией.

В 2008 году отношения между двумя странами ухудшились из-за введения США санкций против Белоруссии, в том числе за нарушение в стране прав человека. Это привело к отзыву послов.

В марте текущего года Белоруссия официально уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в республике.