Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 29 августа сообщает «РИА Новости».

«Эта была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — сказал Болтон журналистам после переговоров с Лукашенко.

Он также отметил, что вопрос о взаимном восстановлении странами дипломатического присутствия на уровне послов на встрече не обсуждался, и напомнил, что в отношениях между странами были сложные моменты.

«Нам нужно видеть прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления дипломатического представительства», — пояснил Болтон, уточнив, что не планировал принимать решение по этому вопросу во время этого приезда в Минск.

Болтон приехал в Белоруссию ранее в четверг, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с главой государства Александром Лукашенко. О том, что советник президента США отправится в Белоруссию, сообщил 27 августа со ссылкой на собственные источники журнал Foreign Policy.

Издание отметило, что поездка Болтона — новый признак смягчения отношений между Соединенными Штатами и Белоруссией.

В 2008 году отношения между Минском и Вашингтоном ухудшились из-за введения Вашингтоном санкций против Минска. Это привело к отзыву послов.

В марте текущего года Белоруссия официально уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в республике.