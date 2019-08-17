Гиперзвук украли: справедливы ли обвинения Болтона в адрес России

Джон Болтон, советник администрации президента США по национальной безопасности, обвинил Россию в краже технологий. По мнению американского политика, российские разработки гиперзвукового оружия основаны на похищенных американских. Технологическое заимствование в той или иной мере служило основой многих разработок времен холодной войны по обе стороны Атлантики. Поэтому «Известия» решили разобраться в истории разработки гиперзвуковых систем.

Долгая история

По мнению научного сотрудника центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Константина Богданова, заявление Болтона некорректно.

«Исследование «моторных» гиперзвуковых летательных аппаратов велось и в США, и в СССР, но до последнего времени продвижения не было ни у кого из-за технологических сложностей в создании прямоточных двигателей. Так что здесь говорить о заимствовании невозможно : обе школы развиваются самостоятельно . Что касается систем с планирующим крылатым блоком, таких как «Авангард», то здесь по фактам налицо хронологический приоритет СССР/России . Первые разработки относятся к концу 1980-х (задание на комплекс «Альбатрос»), а следующее поколение прототипов вышло на испытания уже в начале 2000-х. Американцы на практике подошли к своим глайдерам, разгоняемым ракетами, только к 2010 году (проект FALCON). Если уж совсем по гамбургскому счету, то саму идею и теорию движения «орбитальных планеров» в атмосфере создали в Германии в 1930-е – 1940-е годы (Ойген Зенгер), и только после Второй мировой войны США и СССР начали проявлять интерес к этому направлению », — сообщил Богданов в беседе с корреспондентом «Известий».

А-7 Первый запуск ракеты Falcon 9, Вашингтон, США, 9 декабря 2010 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/x99

Впрочем, обо всем по порядку.

Немецкие исследования были вызваны отсутствием у Германии стратегического бомбардировщика, способного дотянуться через океан до США, а также до отдаленных промышленных районов СССР на Урале и в Сибири . Предложенный Ойгеном Зенгером аппарат «Зильберфогель» (Silbervogel, серебряная птица) должен был представлять собой пилотируемый частично-орбитальный бомбардировщик, способный доставить до шести тонн бомб на расстояние в 6500 километров. Бомбардировщик предполагалось оснастить жидкостным ракетным двигателем тягой в 100 тонн.

Немецкие инженеры рассмотрели несколько вариантов полета, как с возвращением бомбардировщика-космолета на территорию рейха, так и с катапультированием летчика в районе цели и его последующим попаданием в плен.

А-5 Эскиз немецкого бомбардировщика «Зильберфогель» Фото: из открытых источников

К счастью, отсутствие у немецкой промышленности на тот момент необходимых технологий по двигателю и материалам делали такой проект нереализуемым, а отсутствие ядерного боеприпаса — бессмысленным : для нанесения более-менее серьезного ущерба при достижимой в 1940-х точности попадания требовалось бы строить многие сотни таких аппаратов, что возводило нереализуемость в степень. В итоге разработка «Зильберфогеля» не продвинулась дальше эскизных чертежей.

Первый управляемый «моторный» гиперзвуковой аппарат действительно построили в США. Это был экспериментальный ракетоплан Х-15 компании North American Aviation, совершивший серию испытательных полетов в 1959–1970-м годах. В разное время полеты на Х-15 совершили многие американские летчики-испытатели, включая будущего первого человека на Луне Нейла Армстронга. Созданный коллективом инженеров во главе с Чарльзом Фелтцем аппарат поднимался на высоту более 100 километров и развивал скорость до 7274 км/ч. Дальность Х-15 была невелика — до 451 км.

Боевое применение аппарата не предполагалось, он рассматривался как прототип для частично-орбитальной бомбардировочной системы Dyna Soar и, возможно, для противоспутниковых систем. Х-15 запускались из-под крыла модифицированных для их испытаний бомбардировщиков B-52, после чего набирали скорость и высоту на собственном двигателе. Всего в рамках программы состоялось 199 полетов с использованием трех аппаратов.

А-1 Нейл Армстронг у самолета X-15 Фото: NASA

Препятствием на пути создания боевых аппаратов было уже упомянутое отсутствие подходящих двигателей, способных обеспечить требуемую продолжительность полета при достаточной надежности. А кроме того, отсутствие насущной необходимости в таких аппаратах на фоне успешного развития технологии баллистических ракет наземного и морского базирования.

Созданная к концу 1960-х и в США, и в СССР группировка МБР и БРПЛ обеспечивала ядерное сдерживание на достаточном уровне, чтобы не форсировать дорогостоящие экзотические проекты «ядерных космолетов».

Прото-Буран

В СССР разработка собственного орбитального самолета началась в 1960-х годах в ответ на проект Dyna Soar, став известной впоследствии как авиационно-космическая система «Спираль». Руководителем проекта был конструктор ОКБ Микояна Глеб Лозино-Лозинский, позднее ставший главным конструктором «Бурана».

В рамках проекта было создано несколько летательных аппаратов: самолет-аналог МиГ-105.11, предназначенный для отработки маневров при посадке аппарата, и суборбитальные аппараты серии БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан) от макетного текстолитового БОР-1 до опционально пилотируемых БОР-4 и БОР-5, выделяемых в подсерию ЭПОС (экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет).

Испытания двух последних в беспилотном варианте проходили уже в рамках подготовки к полету «Бурана». В общей сложности с 1969 по 1988 год прошло 19 пусков «БОР'ов», как по «короткой» траектории, так и с выводом на орбиту с апогеем траектории более 200 км. Для запуска этих аппаратов использовались ракеты-носители серии «Космос-3М», а самолет-аналог МиГ-105.11 стартовал из-под фюзеляжа тяжелого бомбардировщика-ракетоносца Ту-95К.

Задел «Спирали» впоследствии был использован при разработке многоразовой авиационно-космической системы МАКС, предполагавшей запуск ракетоплана «со спины» сверхтяжелого транспортного самолета Ан-225, однако эта система так и не была воплощена в металле.

А-3 Летающая лаборатория «Холод» Фото: из открытых источников

Упоминая другие «моторные» проекты, стоит вспомнить летающую лабораторию «Холод», запускавшуюся с помощью зенитной управляемой ракеты 5В28 комплекса С-200В. Разработка «Холода» началась в 1979 году, в ходе испытаний в 1990-х аппарат, оснащавшийся гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, использовавшим в качестве горючего жидкий водород, развивал скорость до 1855 м/с.

Гиперзвук без мотора

Разработка ракетного комплекса 15П170 «Альбатрос» началась во второй половине 1980-х в качестве одного из ответов на американскую программу стратегической оборонной инициативы (СОИ), предполагавшую создание эшелонированной системы противоракетной обороны . Ключевым элементом «Альбатроса» должны были стать гиперзвуковые боевые блоки, способные после отделения от ракеты-носителя совершать маневр в плотных слоях атмосферы при полете со скоростями в 6–7,5 км/с. Разработка «Альбатроса», которую вело реутовское НПО машиностроения под руководством Герберта Ефремова, была прекращена в 1991 году, однако исследования по этой тематике продолжались. В 1990–2000-е прошла серия испытаний аппарата 15Ю70 (изделие 102), классифицируемого как прототип управляемого боевого блока.

А-4 Ракетный комплекс «Авангард» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В начале 2000-х годов активные работы возобновились в том же НПО машиностроения, в рамках опытно-конструкторской разработки 4202, воплотившейся впоследствии в аппарат 15Ю71 комплекса 15П771, более известный как ракетный комплекс «Авангард».

Летные испытания «Авангарда» начались, предположительно, в 2010 году и продолжаются в настоящее время . К концу 2019 года ожидается заступление на боевое дежурство двух первых «строевых» комплексов этого типа, использующих в качестве носителя ракеты УР-100Н УТТХ. В дальнейшем предполагается возможное развертывание «Авангарда» или его аналога с иными характеристиками и габаритами с использованием новейшей баллистической ракеты «Сармат».

А-6 Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Названными проектами тема современных гиперзвуковых аппаратов не исчерпывается. В России, США и других странах проходят испытания изделия разных типов и назначения, от управляемых боевых блоков баллистических ракет до прототипов противокорабельных ракет, как «моторных», так и без. В силу разнообразия изделий и их назначения говорить о «воровстве технологий» в данном случае трудно — во всяком случае, уже производящийся в России «Авангард» является плодом именно собственных многолетних разработок.

В целом можно сказать, что, как и в ряде других ключевых военных проектов, лидерами в данном случае являются Россия и США, опирающиеся на богатый теоретический задел и практический опыт холодной войны и продолжающие накопление этого опыта.