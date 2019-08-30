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ВСУ второй раз за сутки атаковали окраины Горловки с беспилотника

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Вооруженные силы Украины второй раз с начала суток атаковали прифронтовой поселок на горловском направлении в Донбассе, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Нападению подвергся населенный пункт Гольмовский в 12:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным ополченцев, огонь велся с подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. Украинские силовики применили ударный беспилотник и выпустили три гранаты.

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Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, отмечает «Донецкое агентство новостей».

Ранее утром в этот же день ВСУ уже обстреливали Гольмовский при помощи ударного беспилотника. Они выпустили по населенному пункту одну гранату.

По словам главы горловской администрации Ивана Приходько, в результате в автокооперативе «Союз» повреждены автомобиль и хозпостройка. Кроме того, на улице Мушкетовская, 11 и 12, в домостроениях повреждены остекление и фасады.

Днем ранее сообщалось, что трое военнослужащих народной милиции ДНР погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела ВСУ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после государственного переворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Власти Киева начали так называемую антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.

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