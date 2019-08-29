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В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.

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«Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 мм», — добавил представитель Народной милиции.

Ранее в четверг стало известно, что вооруженное столкновение ополченцев самопровозглашенной ДНР с диверсионной группой украинских силовиков произошло в ночь на 29 августа. Представитель Народной милиции ДНР заявил, что бой был неравный. По словам представителя ведомства, в результате столкновения один из ополченцев погиб, а трое пропали без вести.

Позже отмечалось, что пропавшие были взяты в плен боевиками украинского полка «Азов» (запрещен в РФ) в населенном пункте Новолуганское (Донецкая область). По словам представительства Народной милиции ДНР, ополченцы подвергаются допросу «с применением физического насилия».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после государственного переворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Власти Киева начали так называемую антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.

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