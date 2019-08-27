«Как же это так, пошел брат на брата?»

Пять лет назад в Иловайске и его окрестностях произошло одно из самых громких сражений войны в Донбассе. Оно закончилось окружением и разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ, позже переименованные в ВФУ), известным как «иловайский котел» . В результате боев город оказался разрушен на три четверти, по официальным данным, погибло 76 жителей. Операция стала первой большой победой сил ополчения ДНР. Специальный корреспондент «Известий» побывал в Иловайске, чтобы узнать, что происходило на этой земле в 2014-м и как она живет сейчас.

Осколки в мирном городе

Иловайск сегодня — это глубокий тыл. Безмятежные улицы утопают в садах. Жители — от мала до велика — катят по своим делам на велосипедах: ни в одном городе ДНР не встретишь такого количества велосипедистов. Редких пассажиров встречает безмятежный и светлый железнодорожный вокзал. И только приглядевшись, замечаешь осколки недавней трагедии. Мемориальные доски с именами погибших ополченцев. Большой придорожный крест, прошитый снарядом. Поросшие травой окопы на обочинах. Мусорные урны, изготовленные из танковых гильз, — местное ноу-хау…

памятник Памятный знак «Медаль» на въезде в Иловайск, год назад диверсанты совершили подрыв памятника Фото: Сергей Прудников

«О войне мы почти не вспоминаем, — рассказали мне местные жители, — плохое забывается быстро». Впрочем, эхо минувшего все-таки время от времени напоминает о себе. Так, год назад практически в центре города диверсанты подорвали «Медаль» — памятник ополченцам и сопротивлявшимся иловайчанам. А всего несколько дней назад неизвестные вывесили на въезде в город «жовто-блакитный» флаг! Для чего? «Иловайск покоя не дает Украине, тут ведь они понесли самые колоссальные потери, — объяснили мне. — Отсюда, видимо, и подобные акции».

— Украинские войска достаточно быстро удалось выбить из города, Иловайск пострадал не так сильно, как, например, тот же Дебальцево, — рассказал «Известиям» глава администрации города Сергей Муха. — Тем не менее из 110 многоквартирных домов повреждения получили 102. Из 750 частных домов пострадали 450. В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда. Построены 34 новых частных дома. На остальное, к сожалению, средств нет.

толстых Мемориальная доска на школе №12, где учился Михаил Толстых Фото: Сергей Прудников

Среди восстановленных соцобъектов, по словам Сергея Мухи, отдельно стоит выделить школы — в Иловайске их три, пострадали они очень серьезно. Так, в школе №14 располагался штаб ВСУ, бомбили ее крепко. А в соседней школе №13 базировались ополченцы. Менее всего досталось школе №12 — только «покусало» снарядами. Сегодня она, к слову, носит имя Михаила Толстых — Гиви. В свое время он, уроженец Иловайска, в этих стенах учился. А в августе 2014-го, при освобождении родного города, был его военным комендантом.

Две даты

— До войны Иловайск был известен как крупнейший железнодорожный узел, — рассказывает «Известиям» замглавы города по соцвопросам Константин Устименко. — В советское время в летний период через станцию проходило до 150 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки, рекордные показатели . Во времена Украины этот поток уменьшился в разы. Сегодня, увы, практически сошел на нет.

Резко сократилось, соответственно, и число рабочих мест.

жд Железнодорожное сообщение практически сведено к нулю, но очень развит велосипедный транспорт Фото: Сергей Прудников

«Это наша боль!» — пришлось услышать мне не раз от местных жителей. При этом других производств в городе нет. Кто-то периодически планирует что-то открывать, но в последний момент отступает: нестабильность, война, неясное будущее…

иловайск Центральная площадь Иловайска Фото: Сергей Прудников

— В этом году 1 сентября Иловайску исполняется 150 лет, — говорит Константин Устименко. — Справим скромно. Накануне — 29 августа — проведем праздничные мероприятия к пятилетию освобождения города. Ожидается прибытие 300 защитников со всей республики. А до конца года на одной из центральных улиц планируем установить бюст Гиви.

«Можете возвращаться…»

В Иловайске и сегодня проживают родители Михаила Толстых, а также его младшая сестра Марина.

— Тяжелые обстрелы украинской армией Иловайска начались 7 августа, — рассказала «Известиям» Марина. — Весь этот день мы с родными просидели в подвале нашей пятиэтажки, трясясь от страха. Разрывы были такие, что казалось, весь дом рухнет и погребет нас под обломками. Я несколько раз прощалась с жизнью. Помню, больше всего поражало: как же это так — брат на брата пошел? И никто сделать ничего не может! На следующий день мы собрали вещи и выехали к родственникам в Ростовскую область, чудом успели вырваться. Брат Миша был в Иловайске, воевал. Когда, спустя три недели, бои закончились, он позвонил маме: «Мамочка, можете возвращаться. Только нет газа и воды…»

марина Сестра погибшего Гиви Марина до сих пор живет с родителями в Иловайске Фото: Сергей Прудников

По словам сестры, участие брата в боевых действиях стало для всей семьи неожиданностью.

— До войны он работал каменщиком, начальником парковки на рынке, потом водителем погрузчика, — вспоминает Марина. — А в детстве мечтал стать машинистом тепловоза, как папа.

В памяти Марины брат остался смеющимся, счастливым.

— Есть известная видеозапись в Сети, где он справляет свое 35-летие и танцует под песню «Ойся ты, ойся», беззаботный, светлый , — говорит сестра. — А ведь это — линия фронта, рядом аэропорт . Но ощущение, что мир и нет больше войны. Таким же я его помню в и детстве… Два с половиной года прошло после гибели, а смириться с его потерей трудно. Мама каждый день плачет, до сих пор. И многие в республике по нем плачут, и в России. Наш местный батюшка нам сказал недавно: «Старайтесь поменьше плакать, он тонет в слезах, ему тяжело…»

Как на ладони

Среди тех, кто принимал участие в событиях пятилетней давности, — Егор, позывной Красный, ныне боец «Пятнашки». По его словам, до Иловайска в июле-августе 2014-го было несколько других, небольших «котлов», в которые попали украинские войска и о которых почти не знают и не помнят: под Дубровкой, Кожевней, Дмитровкой. Они стали предтечей Иловайска.

Впрочем, победы эти, по словам Красного, дались ополчению очень тяжело.

— В нашем отряде после каждого боя было четверо-пятеро «двухсотых» (убитых . — «Известия»), — говорит Егор. — Дрались украинские солдаты хорошо, многие не отступали до последнего. Однако мы были сильнее морально, в наших рядах наблюдался небывалый подъем. Хотя вспоминать те дни не люблю. Что перед глазами стоит? Как в Новопавловке украинский танк бил в дом прямой наводкой и с четвертого этажа упали и разбились насмерть отец с маленькой дочкой. Как в Дмитровке под землей мы нашли прикопанных умирающих украинских раненых. Или как сами своих раненых ребят теряли, потому что ни материалов медицинских не было, ни знаний элементарных…

Командир взвода артиллерии одного из подразделений армии ДНР Илья К., позывной Леон, попал в Иловайск накануне самых горячих боев.

— Нас с товарищем отправили туда к разведчикам на усиление на два дня. А вернулись назад мы, получается, через три недели, — говорит военный. — Задача перед нами стояла — наблюдение. Следили за перемещениями, подсчитывали, фиксировали. И периодически устраивали засады. Тут «покусаем», там машину уничтожим, здесь пленного возьмем. Два раза сами попали в засады, очень хороших людей потеряли, чудом выжили…

гиви Школа им. Михаила Толстых, в которой в свое время учился знаменитый комбат Гиви Фото: Сергей Прудников

Иловайск, объясняет артиллерист, брали с разных сторон командиры Гиви и Моторола. Выбить ВФУ окончательно из города удалось после массированных обстрелов «Градами».

— Выдавили их в лесополосу, и там они оказались как на ладони, — объясняет Леон. — Часть украинских военных потом выпустили, дали им зеленый коридор, при одном условии — без оружия. Нас всех это возмутило очень. Как так, они нас бить пришли, а мы их отпускаем на все четыре стороны!