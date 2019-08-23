Линия преткновения: Украина затягивает разведение сил и средств

Несмотря на заявления о намерениях продвинуться в мирном урегулировании, Украина продолжает затягивать разведение сил и средств на линии соприкосновения. Об этом «Известиям» заявил замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он связывает это с тем, что украинцы хотят сохранить возможность для быстрого перехода к активным действиям. Тем не менее надежда на прогресс в урегулировании сохраняется с учетом позиций Москвы, Берлина и Парижа, которые призывают Киев к деэскалации ситуации.

Хотя новые власти в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, уже не раз заявляли о стремлении положить конец конфликту на юго-востоке страны, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Как рассказал «Известиям» Эдуард Басурин, Украина намеренно не торопится с разведением сил и средств, чтобы не лишать себя теоретической возможности для удара по позициям Донбасса.

— Возможность активной фазы действий сохраняется. Где-то начинается разведение, а на каких-то участках нет. Всё это должно обсуждаться в Минске, но я не слышал, чтобы был прогресс. С одной стороны, ситуация на линии соприкосновения стабильная, обстрелы с украинской стороны происходят хотя и реже, но регулярно, — сказал донецкий военачальник.

С 21 июля между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса действует так называемое бессрочное перемирие. Тем не менее обе стороны конфликта сообщают о нарушениях режима тишины, впрочем, отмечая снижение интенсивности обстрелов. Кроме того, была достигнута договоренность по восстановлению частично разрушенного моста у Станицы Луганской — единственной связующей артерией между ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганской области.

В этом районе силы и средства уже развели и сейчас идет процесс разминирования. Восстановить переправу через реку Северский Донец обещал лично Владимир Зеленский. Между тем разведение в районе Петровского — на согласованном несколько лет назад участке — по-прежнему под вопросом, хотя и обсуждается в контактной группе.

Украина действительно нацелена на деэскалацию ситуацию, однако быстрого перехода от войны к миру достичь сложно, сказал «Известиями» собеседник, близкий к переговорному процессу с украинской стороны. По его словам, у Киева схожие претензии к коллегам из Донбасса. Впрочем, прогресс уже наметился, что отмечают как стороны конфликта, так и наблюдатели, заверил он.

Различные задержки на линии соприкосновения связаны с недостатком политической воли с обеих сторон конфликта, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, в нынешней ситуации не стоит все негативные факторы, мешающие эффективному и быстрому разведению, списывать только на Киев. Проблема в том, что застой в урегулировании при прежней украинской власти длился так долго, что сейчас без взаимных уступок достичь резких позитивных изменений практически невозможно.

— Хотя, конечно, по целому ряду моментов именно украинская сторона делает невозможным быстрое решение этого вопроса. Но если брать прикладную плоскость — разминирование, восстановление моста в Станице Луганской и так далее, то все стороны должны найти возможность для маневра и компромисса. Если будем наблюдать такую же картину, как сейчас, когда каждый пытается навязать друг другу свои условия, то процесс затянется на совершенно неопределенное время, — сказал «Известиям» Денис Денисов.

Между тем 21 августа на заседании контактной группы в Минске, состоявшемся спустя месяц после начала действия перемирия, к конкретным договоренностям Киев и самопровозглашенные республики не пришли. Впрочем, и те и другие подтвердили готовность следовать режиму тишины и работать над прогрессом в урегулировании. Согласно оценке ОБСЕ, перемирие действительно по большей части соблюдается, хотя отдельные инциденты происходят.

По словам представителя РФ в контактной подгруппе Бориса Грызлова, Киев делает много заявлений о приверженности Минским договоренностям, однако совершает мало практических шагов, хотя для этого у него есть все возможности. Он также отметил, что призывы Украины как можно скорее провести саммит в «нормандском формате» вряд ли приведут к какому-то результату без практической реализации прежних решений «четверки».

Источник «Известий», близкий к переговорному процессу, впрочем, отметил, что между Москвой, Парижем и Берлином — участниками «нормандской четверки» — наметилось сближение позиций по украинскому кризису. И сейчас взаимодействие трех держав с Украиной активизировалось в позитивном ключе. Об этом также говорят и слова президента России Владимира Путина, который после двух телефонных бесед с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил об «осторожном оптимизме».