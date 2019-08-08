Остаются на линии: Донбасс ждет реальных шагов Киева по перемирию

ДНР непричастна к гибели четверых украинских военнослужащих и не заинтересована в эскалации конфликта в Донбассе. Об этом «Известиям» заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина с украинским президентом. По его словам, в нарушении перемирия виноват Киев, который регулярно обстреливает территорию самопровозглашенной республики. Стороны традиционно обвиняют друг друга в нарушениях, но для снижения напряженности новые украинские власти в первую очередь должны отвести вооружение и свои боевые подразделения от линии соприкосновения, добавили в Госдуме. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что для скорейшего проведения встречи в «нормандском формате» нужны хотя бы словесные гарантии Киева о начале выполнения Минских соглашений.

Второй по счету

7 августа по инициативе украинской стороны состоялся уже второй за месяц телефонный разговор президентов России и Украины (впервые лидеры двух стран поговорили 11 июля). Стороны обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, соблюдение установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также вопрос разведения сил и средств от линии разграничения.

Владимир Путин отметил, что для «деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», рассказали в пресс-службе Кремля. В ходе переговоров была также подтверждена важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.

Поводом для внепланового звонка украинского президента стала недавняя гибель четверых украинских силовиков. В министерстве обороны Украины ранее заявили, что военнослужащие скончались якобы в результате обстрела со стороны ДНР. При этом Владимир Зеленский после переговоров заявил, что лично попросил Владимира Путина повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства». В самопровозглашенной республике, однако, отрицают какие-либо обвинения.

— Нашей вины в гибели военнослужащих нет. Мы не нарушали никакие перемирия и не хотим никого убивать. Если бы у нас была такая цель, то мы бы не подписывали Минские соглашения. Мы постоянно говорим о том, что договоренности надо выполнять, — заявил «Известиям» замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, причиной гибели четверых военнослужащих мог стать подрыв на собственных минах или же какие-то «внутренние разборки» в рядах ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что сама украинская сторона постоянно нарушает перемирие, а во вторник, например, осколочное ранение получил один ополченец. Эдуард Басурин добавил, что ДНР фактически каждый день регистрирует новые обстрелы.

— Поэтому возникает вопрос к Украине — хотят ли они на самом деле мира? — подытожил он.

Тем не менее тот факт, что глава соседнего государства в срочном порядке позвонил российскому президенту можно оценивать положительно, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Однако в риторике и действиях украинского лидера прослеживаются двойные стандарты, а его инициативу отчасти можно считать пиар-акцией.

— Почему рьяный националист Владимир Кравченко был недавно назначен командующим операцией объединенных сил в Донбассе, а после так называемого хлебного перемирия продолжаются обстрелы, от которых страдают населенные пункты региона? Для того чтобы нормализовать ситуацию, в первую очередь надо отвести подразделения от линии соприкосновения. Тогда перестанут гибнуть солдаты ВСУ и гражданское население, — отметил в беседе с «Известиями» парламентарий.

Меньше слов — больше дела

В ходе телефонных переговоров главы двух государств также обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате». Администрация украинского президента сообщила, что стороны договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки», а рабочие группы готовят документы для подписания на высшем уровне. Тем не менее конкретного решения об этих переговорах пока нет.

Владимир Зеленский неоднократно настаивал на том, чтобы встреча глав государств нормандского формата прошла как можно скорее. В частности, 6 августа с таким призывом он через свой Facebook обратился к Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее «Известия» сообщали, что без прорыва по части соблюдения Минских соглашений Москва не видит смысла в проведении «нормандской встречи». Отсутствие конкретной повестки рискует сделать эти переговоры пустой тратой времени, подчеркнул в начале августа высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

— Думаю, проблема заключается в том, что Москва не верит в готовность новой команды украинской власти выполнять договоренности. И у нее для этого достаточно оснований, — рассказал «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Владимир Зеленский публично заявлял о том, что он не намерен признавать особый статус Донбасса, а это — один из основополагающих пунктов Минских соглашений.

Вместе с тем, как заявил «Известиям» политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш, в решении украинского конфликта Киев при Владимире Зеленском занимает куда более конструктивную позицию, нежели предыдущее руководство. По словам эксперта, несмотря на сложность ситуации, сейчас всё идет к тому, чтобы «нормандские переговоры» всё-таки состоялись.

Разумеется, одной из тем состоявшегося диалога стал и вопрос по возвращению удерживаемых лиц. Владимир Зеленский уже заявлял, что взаимный обмен по формуле «всех на всех» может стать путем для нормализации российско-украинских отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако, ранее пояснил, что в настоящий момент у Москвы и Киева есть расхождения в понимании процесса обмена. По его словам, речь идет о «различии в людях, кого считать «всеми».