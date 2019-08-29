Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе

Кандидат на должность главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не намерена вести «бесконечные переговоры в разных форматах» об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости».

При этом Пристайко отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта.

«Наш внешнеполитический приоритет, задание номер один — возобновление мира на востоке», — подчеркнул он.

Он не исключил проведения выборов в регионе в случае подвижек в разрешении конфликта.

«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами», — сказал Пристайко. Он добавил, что в данный момент не так важно, каким способом это будет достигаться — «путем приглашения миротворческой миссии» или путем выполнения Минских договоренностей.

Пристайко отметил также, что курс на интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический блок остается неизменным.

«Тут всё довольно понятно — есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство (к ЕС и НАТО. — Ред.) на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения», — сказал он.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Пристайко на пост министра иностранных дел.

28 августа Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, и оба они высказались за скорейшее проведение саммита в формате «нормандской четверки».