Прямой эфир

Командиру бригады ВСУ заочно предъявили обвинение

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) — он привлечен к делу об обстреле мирных жителей Донбасса. Об этом говорится на сайте ведомства 29 августа.

«Как же это так, пошел брат на брата?»
Иловайск сегодня и вчера глазами жителей и участников боев

Речь идет о командире 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерии Гудзе, его подозревают в применении запрещенных международным договором РФ средств и методов в вооруженном конфликте. (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

«По версии следствия, в июне–июле 2019 года Гудзь, действуя совместно с иными лицами, <…> находясь на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении СК.

В результате обстрелов пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следователи продолжают устанавливать среди командиров ВСУ причастных к преступлениям в Донбассе.

23 июля СК возбудил еще шесть уголовных дел после очередных обстрелов украинскими силовиками мирных жителей Донбасса. Под огонь ВСУ попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, Гольмовский и Золотое-5. В результате атак погибли три женщины, еще десять человек были ранены. Среди пострадавших двое детей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Коломойский призвал снять с России часть санкций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019