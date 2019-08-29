Командиру бригады ВСУ заочно предъявили обвинение

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) — он привлечен к делу об обстреле мирных жителей Донбасса. Об этом говорится на сайте ведомства 29 августа.

Речь идет о командире 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерии Гудзе, его подозревают в применении запрещенных международным договором РФ средств и методов в вооруженном конфликте. (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

«По версии следствия, в июне–июле 2019 года Гудзь, действуя совместно с иными лицами, <…> находясь на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении СК.

В результате обстрелов пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Следователи продолжают устанавливать среди командиров ВСУ причастных к преступлениям в Донбассе.

23 июля СК возбудил еще шесть уголовных дел после очередных обстрелов украинскими силовиками мирных жителей Донбасса. Под огонь ВСУ попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, Гольмовский и Золотое-5. В результате атак погибли три женщины, еще десять человек были ранены. Среди пострадавших двое детей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.