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Коломойский призвал снять с России часть санкций

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе». По его словам, россияне от этих ограничений «реально страдают», поэтому предложение их отменить — «выгодная переговорная позиция» для Украины.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — цитирует Коломойского «Интерфакс – Украина».

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Бизнесмен убежден, что Россия несет большие убытки в связи с санкциями, и Донбасс — «большая обуза» для страны.

«Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят», — отметил он. В противном случае, по его словам, Украине «придется начать экономическую войну».

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, после того как жители региона не приняли итоги госпереворота на Украине. Они создали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народную республику, Киев начала против них военную операцию. Конфликт продолжается до сих пор. 21 августа стороны договорились о перемирии.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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