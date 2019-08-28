Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Бизнесмен отметил, что Зеленского можно оценить при помощи показателя эффективности (KPI), который в данном случае можно измерять количеством украинцев, вернувшихся на родину.

По словам олигарха, в настоящий момент, согласно данным независимого анализа, на территории Украины проживает 35 млн человек.

«Возвращение людей — это его [Зеленского] KPI. Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн», — сказал Коломойский в интервью порталу «Цензор.нет», передает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

СМИ ранее связывали Коломойского с поддержкой избирательной кампании Зеленского. Сам бизнесмен подобные связи отвергал.