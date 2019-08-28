Прямой эфир

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

0
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Французский связной: Путин и Макрон придадут импульс решению кризиса Украины
Российский лидер посетит форт Бергансон и обсудит передачу останков генерала Отечественной войны 1812 года

Бизнесмен отметил, что Зеленского можно оценить при помощи показателя эффективности (KPI), который в данном случае можно измерять количеством украинцев, вернувшихся на родину.

По словам олигарха, в настоящий момент, согласно данным независимого анализа, на территории Украины проживает 35 млн человек.

«Возвращение людей — это его [Зеленского] KPI. Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн», — сказал Коломойский в интервью порталу «Цензор.нет», передает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

СМИ ранее связывали Коломойского с поддержкой избирательной кампании Зеленского. Сам бизнесмен подобные связи отвергал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским
Зеленский дал интервью актеру «Слуги народа» о 100 днях президентства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019