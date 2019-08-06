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Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бизнесмен Игорь Коломойский переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они присылают друг другу шутки, рассказал он во вторник, 6 августа, в интервью РБК.

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«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — заявил Коломойский.

Он отметил, что сам недавно прислал украинскому лидеру фрагмент из советского киножурнала «Фитиль».

По словам предпринимателя, сейчас он редко общается с Зеленским, так как у главы государства много дел, пишет RT. В последний раз они виделись после инаугурации, добавил он.

«Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно — раз в два месяца», — уточнил Коломойский.

4 июля Коломойский заявил, что не встречался с Зеленским после его инаугурации, произошедшей 20 мая.

Ранее в этот же день российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Коломойского о том, что в 2011–2012 годах якобы через двоюродного брата телеведущего Александра Шапиро велись переговоры о его работе на принадлежащем миллиардеру телеканале «1+1». Соловьев подчеркнул, что у него нет брата с таким именем и он никогда не жил в Израиле.

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