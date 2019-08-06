Соловьев назвал дичью слова Коломойского о давних переговорах в Израиле

Журналист Владимир Соловьев во вторник, 6 августа, прокомментировал слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что в 2011–2012 годах якобы велись переговоры о его работе на принадлежащем миллиардеру телеканале «1+1».

Ранее в этот же день было опубликовано интервью, в котором миллиардер рассказал, что все обсуждения этого вопроса велись через двоюродного брата российского телеведущего Александра Шапиро.

«Когда ты хочешь пригласить человека на работу, зачем звонить его родственникам? У него что, нет моего телефона? Это какая-то дичь», — рассказал Соловьев в интервью RNS.

Российский журналист отметил, что если это заявление связано с желанием Коломойского обратить на себя внимание, чтобы дать телеведущему интервью, то нет нужды делать это такими сложными путями. Соловьев пояснил, что и сам готов побеседовать с предпринимателем.

Журналист подчеркнул, что у него нет брата по имени Александр Шапиро и он никогда не жил в Израиле.

«У меня ощущение, что какой-то Александр Шапиро развел Коломойского на поездку в Израиль под предлогом якобы беседы со мной», — сказал Соловьев.

Телеведущий добавил, что если бы ему предложили работу на телеканале «1+1» в 2011 году, он бы рассмотрел это предложение.

Ранее 6 августа о переговорах с Соловьевым украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил в интервью РБК. Миллиардер отметил, что высоко ценит профессиональные качества ведущего.