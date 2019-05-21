С пламенным «Приватом»: для чего Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский — «серый кардинал» украинской политики. Его называют одним из творцов победы Владимира Зеленского на выборах президента страны. Незадолго до инаугурации нового главы государства миллиардер вернулся на Украину из Израиля. «Известия» разбирались в том, какие задачи на родине он попробует решить в первую очередь.

Возвращение блудного олигарха

Один из основателей финансово-промышленной группы «Приват», миллиардер Игорь Коломойский, вернулся на Украину 16 мая. По имеющимся данным, он прилетел в Днепр (бывший Днепропетровск) из Тель-Авива на самолете с бортовым номером UR-PRT. Позже эту информацию своему изданию «theБабель» подтвердил сам олигарх. «На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает», — отмечается в сообщении. Другому изданию он пояснил, что прилет связан с семейными обстоятельствами. «У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины», — объяснил Коломойский.

За четыре дня до этого на Украину вернулся его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Он прибыл в Днепр из Тель-Авива чартерным рейсом. Никаких претензий у правоохранительных органов к нему не возникло. Спокойное пересечение им границы, очевидно, стало сигналом для Коломойского, что и он может вернуться без проблем.

Коломойский Владимир Зеленский во время инаугурации Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service

При этом ранее основатель «Привата» не спешил на родину. В начале мая он говорил, что возвращаться при президенте Порошенко не намерен. «Жду официального объявления (о вступлении Зеленского в должность. — Ред.). Символа жду, а то скажут потом, что вернулся при Порошенко, а не при Зеленском. Не хочу Порошенко статистику улучшать», — рассуждал олигарх.

До этого он два года жил в Швейцарии и Израиле. «Я долго не появляюсь на Украине, такого раньше не было. Можно приехать, а потом не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд», — объяснял бизнесмен. Он уточнял, что является фигурантом ряда судебных процессов на Украине, а суды в стране в ручном режиме управляются администрацией президента. Соответственно, свобода передвижения в любой момент могла быть ограничена. По мнению олигарха, поражение Порошенко на выборах изменило ситуацию: «Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь чиновник из администрации президента не будет звонить в суды и говорить им, выпускать из страны или не выпускать».

Коломойские вооруженные силы

Уехать из страны Коломойскому пришлось после того, как власти Украины национализировали принадлежавший ему Приватбанк. Этому предшествовала впечатляющая политическая карьера. Один из богатейших людей Украины поддержал майдан 2013–2014 годов. После госпереворота он возглавил Днепропетровскую область, где устроил массовые репрессии против противников майдана. По многочисленным свидетельствам, команда олигарха действовала «не всегда законно». Депутат Верховной рады Антон Геращенко говорил, что оппонентов в Днепропетровске любили вывозить в лес, «где проводили разъяснительную работу на предмет того, как надо любить Украину».

Коломойский способствовал разжиганию вооруженного противостояния на юго-востоке Украины. Он спонсировал и организовывал деятельность националистических батальонов. Известно, что на его обеспечении находились подразделения «Днепр», «Донбасс», «Шторм», «Свитязь», «Артемовск» и др. Личная армия олигарха насчитывала несколько тысяч боевиков.

Коломойский Бойцы батальона «Донбасс» Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Поначалу бизнесмен получал существенные финансовые преференции от поддержки новой власти. Он участвовал в тендерах на поставку горючего, оружия и амуниции в ВСУ, а Нацбанк выдавал Приватбанку десятки миллиардов гривен на рефинансирование.

Очень быстро, однако, Порошенко стал видеть в Коломойском не союзника, а конкурента. С помощью большинства в раде президент лишил структуры «Привата» контроля над компаниями «Укрнафта» и «Укртранснафта». Олигарх пытался сопротивляться. Его батальон «Днепр-1» захватил офис «Укрнафты». Казалось, что вооруженного столкновения не избежать, но в ситуацию вмешался посол США на Украине Джеффри Пайетт. Он уговорил губернатора Днепропетровской области прекратить сопротивление и подать в отставку. Вражда Порошенко и Коломойского на этом не закончилась. В конце 2016 года президент отобрал у соперника Приватбанк. Суды по этому делу продолжаются до сих пор.

В ходе выборов президента Украины 2019 года Порошенко постоянно вспоминал Коломойского. Своего главного оппонента Владимира Зеленского он называл «красивой оберткой» олигарха. Те в один голос отвечали, что у них лишь деловые отношения.

В приватном порядке

Сейчас на Украине у Коломойского несколько задач, для решения которых необходимо личное присутствие. Во-первых, появились надежды на удачный исход судебных процессов по делу Приватбанка. За несколько дней до второго тура президентских выборов Окружной административный суд Киева неожиданно удовлетворил иск к Нацбанку и кабинету министров и признал национализацию кредитного учреждения незаконной.

Коломойский при этом не требует вернуть ему банк. Он добивается выплаты компенсации в размере $2 млрд. Дело в том, что государство после национализации вложило в Приватбанк 150 млрд гривен. В случае возвращения кредитного учреждения бывшим собственникам эти деньги оно выведет обратно. Банк с такой дырой в балансе нарушит требования Нацбанка и будет удален с рынка.

Коломойский Отделение Приватбанка в Донецке Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В таких условиях стороны могут пойти на мировое соглашение. Государство останется с банком. Коломойский получит компенсацию, а также приятный бонус — нынешнее руководство Приватбанка может отозвать исковое заявление из Высокого суда Лондона. По этому обращению в 2017 году на все активы Коломойского по всему миру был наложен арест. Нынешнее руководство указывало, что бывшие владельцы перед национализацией через «дочку» на Кипре вывели миллиарды долларов. В случае отзыва заявления арест будет снят, олигарх сможет пользоваться всеми своими деньгами и свободой передвижения по миру.

Сложность состоит в том, что украинский бюджет не имеет возможности компенсировать $2 млрд. Поэтому договоренности могут иметь другую конфигурацию. «Например, банк не вернут, но в управление зайдут люди Коломойского. Подобная схема уже была отработана в компании «Укрнафта». Формально она принадлежала государству, но фактически была частной лавкой олигарха, так как там сидел его менеджмент», — рассказал «Известиям» украинский политолог Андрей Золотарев.

Яркие кадры

Второй комплекс вопросов связан с работой нового президента страны Владимира Зеленского. Роль Коломойского в его победе на выборах трудно переоценить. Однако после оглашения результатов подступы к новому украинскому лидеру начали искать многие. Активно в борьбу за влияние на политика включился олигарх Виктор Пинчук. Известно, что 7 мая состоялась встреча президента и бизнесмена.

Кроме того, недовольны взаимодействием Зеленского и Коломойского американцы. Откровеннее всего высказался адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. По его словам, в окружении Зеленского есть «враги США». «Самое сложное время сейчас, это честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания. Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов — Игоря Коломойского и других», — заявил Джулиани.

На территории Украины бизнесмену будет легче влиять на власть. Он сможет пролоббировать своих людей на ответственные должности. Известно, что главой администрации нового президента олигарх хочет видеть своего адвоката и одновременно советника Зеленского Андрея Богдана. О снователь «Привата» высказывался и по составу правительства. Так, на должности главы МВД он хочет сохранить Арсена Авакова.

Коломойский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Кроме того, в ближайшее время на Украине стартует новая избирательная кампания. В своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский объявил о роспуске нынешнего состава Верховной рады. Новые выборы состоятся в середине июля. Рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» достигает 40%, но половина состава парламента избирается по мажоритарным округам. В ближайшее время команде нового президента предстоит определиться с этими кандидатами. Очевидно, что в такой работе пожелает принять участие и прибывший олигарх.