Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК-Украина перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.

По его словам, он может стать депутатом Рады, а затем претендовать на должность главы министерства иностранных дел или посла Украины в США.

«Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на (должность. — Ред.) министра иностранных дел или послом в Америке», — цитирует Коломойского «Газета.Ру».

При этом бизнесмен усомнился в том, что партия действующего главы государства войдет в коалицию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 10 мая Коломойский перечислил возможных кандидатов на должность руководителя администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, этот пост может достаться соучредителю студии «Квартал 95» Сергею Шефиру, адвокату Андрею Богдану, а также идеологу штаба Зеленского — юристу Руслану Стефанчуку.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45%.