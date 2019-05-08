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Коломойский назвал срок возвращения на Украину

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Опальный бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая состоится до конца мая.

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«Я жду официального объявления, когда избранный президент официально вступит в должность. Я хочу, чтобы записали мое возвращение уже Зеленскому», — цитирует Коломойского «Газета.ру».

В интервью программе журналистских расследований Bihus.info он также отметил, что не хочет возвращаться при действующем президенте Петре Порошенко, так как никто из олигархов, ранее покинувших Украину, пока не приехал в страну.

При этом предприниматель, у которого государство национализировало крупнейший «Приватбанк», заявил, что не будет никому мстить. В то же время он ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

Украинские эксперты называют Зеленского проектом Коломойского. Олигарх практически отдал весь эфир своего канала «1+1» студии Зеленского «Квартал 95». Ночью 1 января канал отодвинул обращение президента и выпустил в эфир Зеленского, который объявил старт избирательной кампании.

На этом же канале транслировался и принесший Зеленскому популярность сериал «Слуга народа». Сам избранный президент заявляет, что у него с Коломойским были деловые отношения и что он не зависит от олигарха.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 24,45%.

3 мая официальная газета «Правительственный курьер» опубликовала результаты выборов. С этого момента ведется отсчет 30 дней, в течение которых новоизбранный президент должен принять присягу. В команде Зеленского уже пообещали провести «интересную» инаугурацию, а его советник рассказал о главном приоритете новоизбранного лидера после вступления в должность.

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