Коломойский назвал срок возвращения на Украину

Опальный бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая состоится до конца мая.

«Я жду официального объявления, когда избранный президент официально вступит в должность. Я хочу, чтобы записали мое возвращение уже Зеленскому», — цитирует Коломойского «Газета.ру».

В интервью программе журналистских расследований Bihus.info он также отметил, что не хочет возвращаться при действующем президенте Петре Порошенко, так как никто из олигархов, ранее покинувших Украину, пока не приехал в страну.

При этом предприниматель, у которого государство национализировало крупнейший «Приватбанк», заявил, что не будет никому мстить. В то же время он ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

Украинские эксперты называют Зеленского проектом Коломойского. Олигарх практически отдал весь эфир своего канала «1+1» студии Зеленского «Квартал 95». Ночью 1 января канал отодвинул обращение президента и выпустил в эфир Зеленского, который объявил старт избирательной кампании.

На этом же канале транслировался и принесший Зеленскому популярность сериал «Слуга народа». Сам избранный президент заявляет, что у него с Коломойским были деловые отношения и что он не зависит от олигарха.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 24,45%.

3 мая официальная газета «Правительственный курьер» опубликовала результаты выборов. С этого момента ведется отсчет 30 дней, в течение которых новоизбранный президент должен принять присягу. В команде Зеленского уже пообещали провести «интересную» инаугурацию, а его советник рассказал о главном приоритете новоизбранного лидера после вступления в должность.