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Коломойский назвал кандидатов на пост главы администрации Зеленского

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Предприниматель Игорь Коломойский перечислил возможных кандидатов на должность руководителя администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «112 Украина».

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По словам бизнесмена, на этот пост могут претендовать соучредитель студии «Квартал 95» Сергей Шефир, адвокат Андрей Богдан, а также идеолог штаба Зеленского — юрист Руслан Стефанчук.

«Там есть из кого выбрать — это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана», — цитирует Коломойского «Газета.Ру».

Ранее, 8 мая, Коломойский заявил, что в украинском правительстве при президенте Зеленском должен остаться единственный министр из прежнего кабмина — глава МВД Арсен Аваков.

9 мая представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины станут известны уже после инаугурации. Дату инаугурации определит Верховная рада на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

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