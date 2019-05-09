Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации

Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил журналистам спикер штаба политика Дмитрий Разумков.

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

При этом Разумков отметил, что это должно произойти в ближайшем будущем. Он также добавил, что имена претендентов на должности глав службы внешней разведки и службы безопасности Украины лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения.

4 мая Зеленский обсудил вопрос инаугурации с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Позднее в тот же день избранный президент направил ему письмо с предложением назначить церемонию на 19 мая. При этом парламентарии настаивают на 28 мая, так как 27 мая — это последний день, когда можно распустить раду. Ранее Зеленский неоднократно говорил, что хотел бы обладать таким правом.

Дату инаугурации определит Верховная рада на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45%.

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.