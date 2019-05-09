Прямой эфир

Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил журналистам спикер штаба политика Дмитрий Разумков.

Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Окажется ли президент Украины за решеткой

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

При этом Разумков отметил, что это должно произойти в ближайшем будущем. Он также добавил, что имена претендентов на должности глав службы внешней разведки и службы безопасности Украины лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения.

4 мая Зеленский обсудил вопрос инаугурации с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Позднее в тот же день избранный президент направил ему письмо с предложением назначить церемонию на 19 мая. При этом парламентарии настаивают на 28 мая, так как 27 мая — это последний день, когда можно распустить раду. Ранее Зеленский неоднократно говорил, что хотел бы обладать таким правом.

Дату инаугурации определит Верховная рада на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45%.

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Генпрокурор Украины завел дело на советника Зеленского из-за деклараций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017