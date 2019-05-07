Прямой эфир

Генпрокурор Украины завел дело на советника Зеленского из-за деклараций

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициировал уголовное дело в отношении экс-министра финансов Александра Данилюка, который на данный момент выполняет обязанности советника новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

Хватит Петь: украинцы ждут перемен от Зеленского
Новый президент не сможет быстро разобраться со старыми элитами, но способен прекратить войну

Луценко рассказал, что дело связано с нечестным заполнением деклараций, о чем он сообщил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Сразу после этого, по его словам, «от команды Зеленского стали раздаваться заявления о целесообразности отставки генпрокурора».

30 апреля 2019 года ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, он набрал 73,22% голосов, а его оппонент — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Полномочия последнего истекают через 30 дней после официального обнародования результатов голосования.

22 апреля Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды». В качестве примера одной из точных кадровых перестановок он назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко.

При этом последний накануне выборов заявлял, что в отставку после смены власти в стране не собирается. По его словам, при нем генпрокуратура начала работать очень эффективно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Беглого» генпрокурора Украины Луценко заметили в аэропорту Рима
Зеленский решил уволить генпрокурора Луценко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017