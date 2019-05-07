Генпрокурор Украины завел дело на советника Зеленского из-за деклараций

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициировал уголовное дело в отношении экс-министра финансов Александра Данилюка, который на данный момент выполняет обязанности советника новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

Луценко рассказал, что дело связано с нечестным заполнением деклараций, о чем он сообщил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Сразу после этого, по его словам, «от команды Зеленского стали раздаваться заявления о целесообразности отставки генпрокурора».

30 апреля 2019 года ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, он набрал 73,22% голосов, а его оппонент — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Полномочия последнего истекают через 30 дней после официального обнародования результатов голосования.

22 апреля Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды». В качестве примера одной из точных кадровых перестановок он назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко.

При этом последний накануне выборов заявлял, что в отставку после смены власти в стране не собирается. По его словам, при нем генпрокуратура начала работать очень эффективно