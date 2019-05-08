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Коломойский предложил Зеленскому оставить в правительстве одного министра

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который в настоящий момент проживает в Израиле, считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в правительстве при новоизбранном президенте Владимире Зеленском. Об этом предприниматель рассказал в интервью Bihus.info во вторник, 7 мая.

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«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить… Чтобы в стране ни происходило, он является фундаментом», — отметил Коломойский.

Он подчеркнул, что считает нынешнего министра внутренних дел фактором стабильности на Украине.

Арсен Аваков занимает должность главы МВД с 27 февраля 2014 года.

Ранее 8 мая Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину сразу после инаугурации Владимира Зеленского, которая должна состояться до конца мая. Бизнесмен отметил, что по возвращении не будет никому «мстить», однако ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

Некоторые украинские эксперты называют Зеленского «проектом Коломойского». Так, студия Зеленского «Квартал 95» получила большое количество экранного времени на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху. В ночь на 1 января 2019 года «1+1» отодвинул новогоднее обращение президента Петра Порошенко и вместо этого выпустил в эфир видеопослание Зеленского.

На этом же канале транслировался и принесший Зеленскому популярность сериал «Слуга народа». Сам избранный президент заявляет, что у него с Коломойским были деловые отношения, но он не зависит от олигарха.

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