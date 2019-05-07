Прямой эфир

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Об этом она рассказала в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала NewsOne.

До побачення: Путин напомнил, что русские и украинцы — братские народы
Российский лидер не исключил возможности договориться с Зеленским

«Я прекрасно понимаю Зеленского как человека, он сейчас — это я в 2016 году. Это нужно выдержать, так как против него будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов», — сказала депутат.

По ее мнению, новому президенту будет нелегко управлять государством. Однако он должен защитить Украину от внешнего влияния, не потеряв союзников. Достичь этого, по словам Савченко, еще не удавалось ни одному украинскому лидеру.

«Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — отметила политик.

26 апреля Савченко заявила, что пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко хуже, чем экс-глава государства Виктор Янукович. По ее словам, для давления на народ Янукович использовал милицию, а Порошенко — армию, терроризм и постоянное запугивание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Савченко рассказала о разнице между российской и украинской тюрьмами
Климкин заявил об отставке после вступления Зеленского в должность президента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017