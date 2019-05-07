Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Об этом она рассказала в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала NewsOne.

«Я прекрасно понимаю Зеленского как человека, он сейчас — это я в 2016 году. Это нужно выдержать, так как против него будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов», — сказала депутат.

По ее мнению, новому президенту будет нелегко управлять государством. Однако он должен защитить Украину от внешнего влияния, не потеряв союзников. Достичь этого, по словам Савченко, еще не удавалось ни одному украинскому лидеру.

«Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — отметила политик.

26 апреля Савченко заявила, что пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко хуже, чем экс-глава государства Виктор Янукович. По ее словам, для давления на народ Янукович использовал милицию, а Порошенко — армию, терроризм и постоянное запугивание.