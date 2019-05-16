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Коломойский вернулся на Украину

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, пишет издание «theБабель» со ссылкой на самого олигарха.

Коломойский покинул страну в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сначала бизнесмен проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль, пишет «РИА Новости».

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным.

В мае украинский Национальный банк проиграл апелляцию по иску Коломойского.

Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд.

При этом он планировал вернуться в страну после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

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