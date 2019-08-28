Зеленский дал интервью актеру «Слуги народа» о 100 днях президентства

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала «Слуга народа» Станиславу Боклану по итогам 100 дней на посту президента. Анонс транслировался на телеканале «1+1».

Информацию об интервью подтвердила пресс-служба Зеленского. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала изданию «Украинская правда», что Боклан задаст главе государства вопросы, которые волновали общество, пишет «РИА Новости».

Также она отметила, что это не означает отмену анонсированной еще в июне большой пресс-конференции. Администрация ждет, пока заработает парламент и будут поддержаны законодательные инициативы президента, а также появятся первые результаты. Предположительно, пресс-конференция может быть проведена осенью.

27 августа спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не увидел за 100 дней президентства Владимира Зеленского никаких прорывов.